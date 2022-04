Mourad Taoufiki, Amazon na EEC 2022: MŚP to sedno naszego sukcesu

Rok 2020 był dziwny dla całego świata, ale średnie i małe przedsiębiorstwa dobrze sobie radziły. Na naszej platformie 500 firm osiągało obroty ponad 100 tys. dolarów. Z Wielkiej Brytanii mieliśmy wówczas 60 tys. podmiotów z sektora MŚP, a w Niemczech - 30 tys. W Polsce było to 2,5 tys. One stanowią sedno naszego sukcesu, pomagając nam rozwijać się nie tylko lokalnie, ale i globalnie - tłumaczył Mourad Taoufiki, Country Manager Amazon.pl. podczas sesji EEC „Globalny handel i geopolityka”.

- Weszliśmy w bardzo trudny okres. Perturbacje zainicjowane przez pandemię zaburzyły łańcuchy dostaw. Miało to negatywny wpływ na konkurencyjność różnych sektorów i krajów oraz ceny. Tymczasem w Amazonie bardzo poważnie podchodzimy do tego, żeby dostarczać produkty naszym klientom po znakomitych cenach w procesie tzw. bezszwowym - tłumaczy Mourad Taoufiki, Country Manager Amazon.pl.

Podkreślił, że pandemia zmieniła też popyt.

- Dlatego skorzystaliśmy z technologii, aby móc priorytetyzować najbardziej istotne produkty. Widać to na naszych stronach - dla wybranych artykułów zapewniamy szybszą dostawę. Poza tym, zależało nam na tym, aby zapewnić, że ceny na naszej stronie internetowej są rozsądne. Na naszej platformie są ich miliony, więc potrzebowaliśmy także odpowiednich rozwiązań technologicznych do zarządzania tym systemem - wyjaśnia Mourad Taoufiki.

Amazon działa globalnie z lokalnymi partnerami

Amazon działa globalnie - aktualnie operuje w 22 krajach i wysyła artykuły do 80 państw, korzystając z oferty setek tysięcy sprzedawców na swojej platformie.

- Jednocześnie współpracujemy z naszymi dostawcami - małymi i średnimi przedsiębiorcami. Oni stanowią sedno naszego sukcesu, pomagając nam rozwijać się nie tylko lokalnie, ale i globalnie. Każda firma działająca na naszej platformie może eksportować do innych krajów, upewniając się, że klienci mają dostęp do zróżnicowanej bazy produktów - opisuje Mourad Taoufiki.

Poza tym Amazon świadczy także tzw. usługi z wartością dodaną. - Chcemy, aby firmy znajdujące się na naszej stronie internetowej skupiały się na tym, na czym znają się najlepiej, a więc na marketingu i projektowaniu swoich produktów. Dlatego proponujemy im naszą usługę Fulfillment by Amazon FBA, w ramach której zajmujemy się przesyłką i zwrotami - dodaje Country Manager Amazon.pl.

Amazon tropi podróbki

Dyrektor podkreśla, że Amazon chce także chronić partnerskie firmy przed naruszeniami prawa, w tym sprzedażą podróbek.

- Technologia pomaga nam wychwycić podrabiane artykuły na naszych stronach i szybko je usuwać. Robimy to zarówno dla naszych klientów, jak i sprzedawców. Zatem mamy skalę, narzędzia i technologię, dzięki którym do konsumentów ich zakupy docierają w szybkim czasie mimo różnych perturbacji - przyznaje Mourad Taoufiki.

Jednocześnie przypomina, że rok 2020 był dziwny dla całego świata, ale średnie i małe przedsiębiorstwa mogły się pochwalić bardzo dobrymi wynikami.

- Na naszej platformie 500 firm osiągało obroty ponad 100 tys. dolarów. Z Wielkiej Brytanii mieliśmy wówczas 60 tys. podmiotów z sektora MŚP, a w Niemczech - 30 tys. W Polsce było to - 2,5 tys. przedsiębiorstw, ale trzeba pamiętać, że dopiero zaczynaliśmy działalność w kraju. Ich sprzedaż wyniosła 2,5 miliona. To były bardzo ciekawe polskie marki. Zatem to wygląda bardzo zachęcająco. Nadal chcemy umożliwiać MŚP sprzedaż na skalę globalną - zapewnia Mourad Taoufiki, Country Manager Amazon.pl.