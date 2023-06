WPIP zakończyło prace związane z budową w Nowej Soli hali usługowo-produkcyjnej oraz biurowca o łącznej powierzchni 1,8 tys. mkw.

Inwestorem kompleksu jest spółka WPIP-BP Properties.

Użytkownikiem – firma MPLAB Prototypes, lider branży robotyki w Polsce.

Nowa siedziba otwiera przed firmą możliwość poszerzenia zespołu o nowych pracowników.

Kompleks, zlokalizowany przy ul. Inżynierskiej 8 w Nowej Soli, składa się z dwóch dwukondygnacyjnych obiektów o łącznej powierzchni ok. 1,8 tys. m kw. Pierwszy z nich to nowoczesna hala usługowo-produkcyjna, drugi – budynek biurowy przystosowany dla osób z niepełnosprawnościami, który jest siedzibą zespołu inżynierów MPLAB Prototypes. Rolę projektanta oraz generalnego wykonawcy kompleksu pełniła poznańska firma WPIP.

To już druga zakończona przez nas w tym roku inwestycja w Nowej Soli, choć o zupełnie innym charakterze niż oddana do użytku hala widowiskowo-sportowa – komentuje Janusz Signetzki, wiceprezes zarządu WPIP. – Świadczy to o tym, że WPIP, posiadając bogate doświadczenie oraz wysokie kompetencje, z powodzeniem realizuje różnorodne projekty.

Jestem przekonany, że ten dobrze zaprojektowany, funkcjonalny i szyty na miarę obiekt, w którym powstają już zrobotyzowane stanowiska produkcyjne, linie technologiczne i maszyny specjalne, będzie dobrze służył najemcy – mówi Kasper Vencken, prezes zarządu WPIP-BP Properties, inwestora kompleksu.

– Nowa siedziba MPLAB Prototypes to owoc doskonałej współpracy z WPIP i istotny krok w naszym rozwoju – uważa Piotr Janica, prezes i właściciel MPLAB Prototypes. – Nie tylko zapewnia większą przestrzeń montażowo-produkcyjną, lecz również pozytywnie wpływa na rozwój całego regionu Nowej Soli. Jest to rezultat naszego nieustannego wzrostu i niezwykłej pasji do innowacji. Dzięki nowemu centrum możemy kontynuować naszą misję tworzenia zrobotyzowanych rozwiązań, które mają potencjał zrewolucjonizować polski przemysł. Z determinacją i zapałem dążymy do osiągnięcia naszych celów! Ponadto nowa siedziba otwiera przed nami możliwość poszerzenia naszego zespołu o nowych pracowników. Jesteśmy zadowoleni z perspektywy pracy z jeszcze większą MPLAB-ową rodziną, która przyczyni się do naszego dalszego sukcesu.

