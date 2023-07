Firma Multidekor, działająca na rynku dekoracji i iluminacji świetlnych, przedłużyła umowę najmu 23 000 mkw. w zlokalizowanym pod Warszawą magazynie Konotopa Park II.

Centrum magazynowe Konotopa Park II wchodzi w skład portfolio Savills Investment Management.

Konotopa Park II oferuje łącznie 42 000 mkw. powierzchni najmu.

Multidekor związany jest z Konotopa Park II od początku istnienia obiektu, tj. od 2018 roku.

25 lipca 2023 roku, Savills Investment Management (Savills IM), międzynarodowy menedżer inwestycyjny, podpisał z Multidekor S.A. umowę przedłużenia najmu ok. 23 000 mkw. powierzchni w podwarszawskim centrum logistycznym Konotopa Park II, dzięki czemu najemca pozostanie w obiekcie przez kolejne 7 lat.

Założona przez braci Grzegorza i Tomasza Podogrockich firma Multidekor działa nieprzerwanie w branży dekoracji świątecznych od 1996 roku, tworząc iluminacje dla miast oraz galerii handlowych.

Multidekor związany jest z Konotopa Park II od początku istnienia obiektu, tj. od 2018 roku. Firma stworzyła w nim centrum produkcji świątecznych iluminacji, w którym powstają dekoracje dla obiektów znajdujących się nie tylko w Polsce, ale też w Niemczech, Wielkiej Brytanii, Francji, Rumunii czy na Węgrzech.

W Konotopa Park II powstało potężne zaplecze magazynowe z wielopoziomowym składowaniem i strefą serwisu. Magazyny zespolone z halą produkcyjną ułatwiają Multidekor zarządzanie dystrybucją ich realizacji na cały świat.

- Z satysfakcją podpisaliśmy umowę przedłużenia najmu z firmą Multidekor, największym i zarazem jednym z pierwszych najemców Konotopa Park II. Bardzo dobra lokalizacja naszego obiektu oraz jego wielofunkcyjny charakter wspierają rozwój klientów w różnych obszarach. Od momentu nabycia Konotopa Park II w 2019 roku staramy się stale ulepszać funkcjonalność tego kompleksu magazynowego, aby jeszcze lepiej odpowiadać na potrzeby najemców. Cieszymy się, że obiekt, jak i realizowane przez nas inwestycje, zostały pozytywnie ocenione i będziemy mieli przyjemność współpracować z Multidekor przez kolejne 7 lat mówi Natalia Iwaszkiewicz, Asset Manager, Savills IM Poland.

Grzegorz Podogrocki, prezes zarządu, Multidekor S.A., podkreśla, że dalszy rozwój centrum produkcyjno-logistycznego jest dla firmy naturalną konsekwencją realizacji długofalowej strategii Multidekor.

- Ciągle zwiększamy naszą obecność na rynkach światowych, m.in. dzięki możliwościom, jakie daje nowoczesna i dobrze skomunikowana przestrzeń Konotopa Park II. Ponadto, posiada ona certyfikat ekologiczny BREEAM, doskonale wpisując się w naszą politykę odpowiedzialnego biznesu. Jako organizacja dostosowujemy wszystkie nasze działania tak, aby minimalizowały one negatywny wpływ na klimat. Dotyczy to każdego aspektu działalności firmy. Działamy dla społeczności lokalnych, aspektów środowiskowych czy też wybieramy partnerów, którzy tak jak my cenią sobie dbałość o ekologię. Co roku tworząc energooszczędne iluminacje i scenografie tematyczne dla galerii handlowych, ulic i placów w miastach na całym świecie, myślimy w kontekście wszystkich procesów z nimi związanych - od projektowania, poprzez produkcję, użytkowanie, możliwość recyklingu czy też miejsca, w którym one powstają i są magazynowane - mówi.

Konotopa Park II położony jest 13 kilometrów na zachód od centrum Warszawy. Kompleks znajduje się przy węźle „Konotopa” łączącym autostradę A2 oraz obwodnicę Warszawy, a także niedaleko węzła „Mory”. Lokalizacja centrum magazynowego pozwala na szybkie połączenie z Lotniskiem im. F. Chopina oraz transport do innych regionów kraju.

Konotopa Park II oferuje łącznie ponad 42 000 mkw. powierzchni magazynowej klasy A i posiada certyfikat BREEAM in Use na poziomie Very Good. Obiekt posiada wyposażenie w postaci tryskaczy typu ESFR oraz klap dymowych, świetlików, a także całodobowej ochrony.

Konotopa Park II znajduje się w portfolio Savills IM od 2019 roku.

Magazyny, obiekty logistyczne, budynki produkcyjno-magazynowe oraz tereny inwestycyjne - zobacz oferty na PropertyStock.pl