Od grudnia 2022 r. Ikea dostarcza zakupy paryskim klientom łodzią i pojazdem elektrycznym. Multimodalna obsługa tzw. ostatniej mili ma na celu m.in. zmniejszenie wpływu na środowisko naturalne i poprawę czasu dostawy.

W kontekście rosnącej sprzedaży internetowej i rozwoju e-commerce, Ikea France opracowuje nowy system dostaw dla swoich klientów w centrum Paryża.

Ikea we Francji stworzyła multimodalny system dostaw do domu łączący logistykę rzeczną i pojazdy elektryczne.

Ostatecznie średnio 455 zamówień dziennie, czyli 35 nadwozi wymiennych będzie transportowanych przez Sekwanę.

Przygotowane w centrum dystrybucyjnym w porcie Gennevilliers zamówienia, transportowane są w odpowiednich kontenerach statkiem do portu w Bercy, a następnie ładowane na pojazdy elektryczne. Ten nowy multimodalny przepływ logistyczny ma na celu zmniejszenie wpływu dostaw na środowisko naturalne i poprawę satysfakcji klientów.

Przygotowane w centrum dystrybucyjnym w porcie Gennevilliers zamówienia, transportowane są w odpowiednich kontenerach statkiem do portu w Bercy, a następnie ładowane na pojazdy elektryczne. Fot. Haropa Port/Facebook.

Multimodalna obsługa ostatniej mili

W kontekście rosnącej sprzedaży internetowej i rozwoju e-commerce, Ikea France opracowuje nowy system dostaw dla swoich klientów w centrum Paryża. W oparciu o innowacyjną technologię wymiennego nadwozia Box2Home, marka stworzyła multimodalny system dostaw do domu, łączący logistykę rzeczną i pojazdy elektryczne. Ostatecznie średnio 455 zamówień dziennie, czyli 35 nadwozi wymiennych będzie transportowanych przez Sekwanę.

Transport rzeczny znacząco zmniejsza liczbę kilometrów pokonywanych przez ciężarówki między zajezdnią w Gennevilliers, a Paryżem – to oszczędność ok. 300 tys. kilometrów rocznie.

W oparciu o innowacyjną technologię wymiennego nadwozia Box2Home, Ikea stworzyła multimodalny system dostaw do domu, łączący logistykę rzeczną i pojazdy elektryczne. Ostatecznie średnio 455 zamówień dziennie, czyli 35 nadwozi wymiennych będzie transportowanych przez Sekwanę.

Światowa nowość dla grupy Ikea

Korzystanie z Sekwany pozwala uniknąć korków miejskich na wjeździe do Paryża, a tym samym zabezpieczyć czas dostawy. Za pomocą tego rozwiązania można dostarczyć cały asortyment marki.

W 2026 r. połączenie rzeczne ma zostać uruchomione z centrum dystrybucji Ikei w Limay - małego miasteczka przemysłowego nad brzegiem Sekwany, oddalonego 53 km na zachód od Paryża.

Projekt Ikei jest idealnym przykładem tego, co chcemy rozwijać w przyszłości. Mam nadzieję, że zainspiruje wiele innych podmiotów gospodarczych – dodaje Pierre Rabadan, zastępca burmistrza Paryża.

- To światowa nowość dla grupy Ikea. Dzięki tej innowacji, która opiera się na nadwoziach wymiennych Box2Home, przekraczamy granicę. To ważny krok we wspieraniu wzrostu dostaw do domu przy jednoczesnym ograniczeniu wpływu

środowisko naszej działalności – tłumaczy Emma Recco, dyrektor ds. strategii i rozwoju biznesu w Ikea France.

Niskoemisyjne łańcuchy logistyczne

Innowacyjna usługa jest wynikiem długotrwałej współpracy między Haropa Port i Ikea France, która rozpoczęła się w 2019 r. wraz z budową centrum dystrybucji firmy w porcie Gennevilliers oraz decyzją o budowie w 2021 r. drugiego magazynu w porcie Limay Porcheville.



- Nasze główne porty Ile-de-France w Gennevilliers, Bonneuil-sur-Marne i Limay pozwalają dzięki transportowi rzecznemu na korzystanie z niskoemisyjnych łańcuchów logistycznych. Przy 20 mln ton ładunków rocznie w naszych portach w Ile-de France, co roku unika się prawie 1 miliona przejazdów ciężkimi ciężarówkami, jednocześnie poprawiając niezawodność dostaw - podkreśla Antoine Berbain, wiceprezes ds. Port Haropa.

Paryż wspiera niskoemisyjną logistykę

Paryż zbudowano wokół Sekwany. Rzeka w sercu miasta pozwala wprowadzić niskoemisyjny, cichy transport, który zastępuje dziesiątki ciężarówek.

- Rozwój transportu rzecznego nie jest zatem opcją, ale rozwiązaniem niezbędnym dla Paryża i będziemy wspierać każdy projekt zmierzający w tym kierunku. Projekt Ikei jest idealnym przykładem tego, co chcemy rozwijać w przyszłości. Mam nadzieję, że zainspiruje wiele innych podmiotów gospodarczych – dodaje Pierre Rabadan, zastępca burmistrza Paryża.

Magazyny, obiekty logistyczne, budynki produkcyjno-magazynowe oraz tereny inwestycyjne - zobacz oferty na PropertyStock.pl