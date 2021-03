MW Logistics sięga po magazyn przy niemieckiej granicy

MW Logistics zajmuje się profesjonalną obsługą e-commerce – magazynowaniem towaru, przygotowaniem i wysyłką paczek, obsługą klienta oraz obsługą zwrotów, wymian i reklamacji. Oferuje również wsparcie technologiczne dla sklepów internetowych. Nowa hala zostanie wykorzystana na magazynowanie towarów oraz działania logistyczne. Wynajem powierzchni magazynowej w Hillwood Słubice związany jest z ekspansją oraz rozwojem firmy MW Logistics, która posiada już jeden magazyn w tej okolicy.

- Ostatnie miesiące okazały się kluczowe dla branży e-commerce. Konsumenci częściej i chętniej kupują w Internecie co w konsekwencji wymusza na przedsiębiorcach przejście do strefy e-handlu. My jako MW Logistics od kilku lat wspieramy firmy w prowadzeniu działalności on-line - mówi Krzysztof Roszyk, dyrektor operacyjny MW Logistics. Dzięki niezawodności naszych usług oraz ich wysokiej jakości zdobyliśmy zaufanie naszych klientów zarówno tych zagranicznych jak i polskich. Jednak nie chcąc osiąść na laurach postanowiliśmy dalej poszerzać naszą działalność co przyczyniło się do podjęcia decyzji o wynajęciu dodatkowej przestrzeni magazynowej. Park magazynowy Hillwood Słubice wydawał się jedynym słusznym wyborem nie tylko ze względu na świetną lokalizację obiektu, ale również jakość wykonania oraz wykończenia hali.

Centrum logistyczne Hillwood Słubice zlokalizowane jest 5 km od przejścia granicznego Słubice – Frankfurt. Obiekt znajduje się bezpośrednio przy drodze krajowej nr 29, zaledwie 2 km od węzła Świecko na autostradzie A2. Odległość od inwestycji do centrum miasta to tylko 4,5 km.

Projekt oferuje najemcom 21 467 mkw. nowoczesnej powierzchni, dostosowanej do potrzeb magazynowych i produkcyjnych, zarówno dla dużych, jak i małych firm. Deweloper przewiduje również możliwość dostosowania powierzchni do indywidualnych potrzeb najemców, łącznie z wyodrębnieniem powierzchni biurowej. W inwestycji zostało do wynajęcia 4000 mkw. powierzchni magazynowej.

– Strategiczne położenie Słubic przy naszej zachodniej granicy oraz doskonale rozwinięta sieć dróg, sprawiają, że lokalizacja ta cieszy się coraz większym zainteresowaniem wśród najemców, m.in. firm współpracujących z Niemcami – mówi Wojciech Dachniewski, Business Development Director w Hillwood Polska. – Jednocześnie Słubice stały się ważnym ośrodkiem logistycznym i spedycyjnym – tak dla Polski, jak i dla naszych zachodnich sąsiadów. Dodatkowym atutem Słubic jest dostęp do pracowników oraz stosunkowo niskie koszty prowadzenia biznesu – dodaje.