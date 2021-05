Na ostatniej mili. Jak zmienia się miejska logistyka?

Czego oczekują Polacy w zakresie internetowych zakupów? Liczy się: czas dostawy, wygoda w odbiorze paczki, bezpieczeństwo przesyłki. Jest coraz więcej 24-godzinnych punktów odbioru, placówek pocztowo-kurierskich, kurierzy przychodzą w dogodniejszych godzinach itd., itp. – tak efekty wyglądają po stronie klienta. W przypadku firm logistycznych natomiast jest coraz więcej centrów logistycznych, magazynów, centrów dystrybucyjnych. Jeden też ważny element całej układanki, bez którego przyspieszenie dostaw nie byłoby możliwe. Ostatnio słyszy się coraz więcej o magazynach powstających albo na obrzeżach miasta, albo zaraz pod nimi. Jeszcze kilka lat temu byli tacy, którzy dziwili się, po co magazyny wracają do miast? A pionierzy wiedzieli już, jak będzie wyglądać przyszłość rynku. To magazyny tzw. ostatniej mili. Obecnie nikt nie ma wątpliwości, że „ostatnia mila” to rozwiązanie usprawniające dostawy, niezbędne ogniwo logistyki dostaw do konsumenta, to oszczędność czasu, pieniędzy, a także aspekty ekologiczne.

Wymagania konsumentów rosną

Jedną z firm, która pomaga w usprawnieniu systemu logistycznego w kraju i skupia się m.in. na obiektach magazynowych ostatniej mili jest DL Invest Group. Firma dodała ostatnio do sieci magazynów miejskich kilka obiektów, dzięki którym dostawy do tych miast, w obrębie których powstały, będą po prostu szybciej docierały do klienta końcowego. I jak mówi przedstawicielka firmy, to już nie jest kwestia przewagi konkurencyjnej firmy, która z takich magazynów korzysta – to kwestia utrzymania się na rynku.

– Wymagania konsumentów rosną. Dostawa ma być jeszcze szybsza, niezawodna. Tego szukają firmy logistyczne, producenci i dystrybutorzy. To właśnie tempem dostawy i obniżeniem jej kosztów dla finalnego odbiorcy walczą obecnie ze sobą firmy – mówi Wirginia Leszczyńska, COO w DL Invest Group, firmie inwestującej i budującej magazyny, m.in. tzw. ostatniej mili.

Budują dla największych

Wśród ostatnich inwestycji firmy jest m.in. centrum logistyczne w Bielsku-Białej. Obiekt znajduje się przy ul. ks. Londzina, czyli tylko o 6,8 km oddalony jest od ścisłego centrum miasta. Głównym najemcą jest potentat rynku przesyłek InPost.

