Na Panattoni Park Koluszki stawia międzynarodowy dostawca części samochodowych

Panattoni potwierdza potencjał nowej lokalizacji, będącej alternatywą dla Łodzi w Polsce Centralnej.

Najemcę w procesie wyboru lokalizacji i negocjacji umowy reprezentowała firma Axi Immo.

Polska Centralna to trzeci największy rynek pod względem dostarczonej powierzchni przemysłowej w kraju.

Panattoni wynajęło już ponad 25 tys. mkw. z planowanych 39,8 tys. mkw., z czego 13,5 tys. mkw. zajmie marka Kamoka – międzynarodowy dostawca części samochodowych - która wprowadzi się do parku we wrześniu 2022 r. Kamoka auto parts dostarcza asortyment w ramach 91 linii produktowych w 17 grupach - które obejmują m.in. elementy zawieszenia, hamulców, czy układu zawieszenia – dostosowując ofertę do specyfiki danych rynków. Przedsiębiorstwo rozpocznie operacje w ramach Panattoni Park Koluszki w październiku 2022 r. Najemcę w procesie wyboru lokalizacji i negocjacji umowy reprezentowała firma Axi Immo.

Panattoni Park Koluszki to zaplecze dla Łodzi

–Koluszki to doskonała alternatywa i zaplecze dla Łodzi. Nasz park korzysta zarówno z lokalizacji w strefie ekonomicznej, jak i strategicznego położenia w Polsce Centralnej. Obiekt znajduje się w zasięgu niecałych 30 minut od dwóch autostrad – A1 i A2 – co pozwala na sprawne połączenie w każdym kierunku. To tworzy ogromny potencjał do działalności krajowej i międzynarodowej właśnie z Koluszek. Potwierdzają to nasi pierwsi klienci których zasięg wykracza poza granice Polski” – mówi Katarzyna Osińska, Development Director z Panattoni.

Magazyny, obiekty logistyczne, budynki produkcyjno-magazynowe oraz tereny inwestycyjne - zobacz oferty na PropertyStock.pl

-Po raz kolejny potwierdza się także potencjał Koluszek dla branży motoryzacyjnej. W 2016 r. dostarczyliśmy tu obiekt BTS dla światowego producenta komponentów i części dla przemysłu motoryzacyjnego, teraz realizujemy powierzchnię dla marki Kamoka, a wraz z błyskawicznym rozwojem rynku magazynowego i jego serca - Polski Centralnej – potencjał jeszcze wzrośnie dodaje.

- Klient poszukiwał nowoczesnej powierzchni magazynowej w sąsiedztwie swojej siedziby głównej, która znajduje się w miejscowości Brzeziny obok Koluszek. Był to ważny element ze względu na pracowników i umożliwienie im szybkiego dojazdu do pracy, co w Koluszkach jest tym bardziej możliwe dzięki dużemu węzłowi kolejowemu. Dodatkowo, nowy magazyn pozwolił na konsolidację kilku mniejszych powierzchni, co z pewnością będzie miało swoje odzwierciedlenie w efektywnym jej wykorzystaniu – komentuje Hubert Wojtera, dyrektor Industrial & Logistic w AXI IMMO.

Panattoni Park Koluszki to centrum dystrybucyjne klasy A o docelowej powierzchni 39,8 tys. mkw. Pierwszy etap budowy (12 tys. mkw.) – został ukończony w listopadzie 2021 r., a do końca 2022 r. deweloper odda do użytku cały budynek. Inwestycja pozwoli na prowadzenie jednocześnie procesów magazynowych, jak i lekkiej produkcji i doskonale sprawdzi się w obsłudze zarówno małych i średnich, jak większych przedsiębiorstw. Realizacja przejdzie certyfikację środowiskową metodą BREEAM, a Panattoni zastosuje w niej rozwiązania zarówno z zakresu energooszczędności i ekologii, jak i wellbeingu użytkowników.