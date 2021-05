Na Śląsku powstaje klaster centrów danych. W planach: Warszawa, Gdańsk i Wrocław

3S Data Center uruchomiła procesy inwestycyjne związane z nowymi centrami danych.

Inwestycja w Katowicach (DC3) to budowa nowoczesnego obiektu wolnostojącego klasy Tier 3+, o powierzchni 2200 mkw., który dołączy do istniejącego już kompleksu dwóch data center 3S (DC1 i DC2) przy ul. Gospodarczej.

Tym samym, lokalizacja Katowice-Gospodarcza zwiększy swoją powierzchnię do 4400 mkw.

Inwestycja zostanie oddana do użytku w pierwszym kwartale 2023 roku. Zostaną tu zastosowane m.in. najnowsze technologie z zakresu klimatyzacji i zasilania gwarantowanego, zoptymalizowane pod kątem uzyskania jak najwyższej efektywności energetycznej. Projekt przewiduje również maksymalizację wykorzystania zielonej energii i technologii pozwalających na redukcję śladu węglowego.

Rozwój klastra centrów danych

Należący do 3S Data Center obiekt w Bytomiu przy ul. Szymały (750m2), wchodzi w ostatnią fazę prac adaptacyjnych i zostanie oddany do użytku na przełomie 2021 i 2022 roku. Będzie on służył do kolokacji klienckich środowisk IT opartych w szczególności o rozwiązania Iaas (Infrastructure as a Service) i PaaS (Platform as a Service). Jednocześnie jest on przygotowywany tak, aby stanowił zaplecze do rozwiązań typu Disaster Recovery dla systemów zlokalizowanych w kompleksie Katowice-Gospodarcza. Pomoże to klientom m.in. na rozproszenie geograficzne środowisk niewymagających replikacji (active-passive), za to wymagających odległości większej niż 10 kilometrów pomiędzy ośrodkami.

- Pozostało nam mniej niż 20% wolnej przestrzeni data center – mówi Monika Roś-Gruszczyk, członek zarządu odpowiedzialna za sprzedaż w Grupie 3S – Rynek rośnie, pozyskujemy nowe kontrakty, a nasi aktualni klienci planują rozbudowę swoich obecnych środowisk. To dobry moment na budowę nowych data center — Jesteśmy również otwarci na rozmowy z właścicielami obiektów typu DC w miastach, gdzie posiadamy lub mamy w planach budowę własnej sieci światłowodowej. Cieszę się, że decyzje o nowych inwestycjach zbiegły się w czasie z jubileuszem 10-lecia uruchomienia naszego pierwszego centrum danych — dodaje Roś-Gruszczyk.

