Nabrzeże Norweskie w Porcie Gdynia szykuje się na przyjęcie największych jednostek pływających po Bałtyku

Całkowity koszt realizacji ww inwestycji, zamyka się w kwocie 556 940 377,83 zł, natomiast dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej wynosi: 273 mln zł. Po zakończeniu całego projektu, Port Gdynia będzie mógł obsługiwać jednostki typu Baltmax, największe, które wpływają na Bałtyk.

Pogłębienie akwenów portowych, nowa obrotnica oraz przebudowa nabrzeży to kluczowe elementy rozwoju gdyńskiego portu. W przypadku Nabrzeża Norweskiego prace zostaną wykonane na całej długości liczącej 200 metrów. Inwestycja polegać będzie na wyjściu w kierunku wody o 4m palościanką, zwieńczoną oczepem żelbetowym, wyposażonym w urządzenia cumownicze i odbojowe oraz drabinki ratownicze. Natomiast palościanka posiadać będzie konstrukcję ażurową, co pozwoli na częściowe wygaszenie falowania w kanale portowym.

- Dostosowujemy jakość infrastruktury do rosnących oczekiwań rynku. Poprzez inwestycje poprawia się pozycja konkurencyjna portu w basenie Morza Bałtyckiego. Przebudowa nabrzeży przyczyni się również do poprawy parametrów nawigacyjnych, umożliwiając tym samym zawijanie i obsługę większych niż dotychczas statków wpływających do naszego Portu – mówi Adam Meller, Prezes Zarządu ZMPG S.A.

Przebudowa nabrzeża Norweskiego bezpośrednio związana jest z projektem pogłębiania toru podejściowego i akwenów Portu Gdynia. Prace przy realizacji pierwszych etapów inwestycji trwają od września 2017 roku. Pierwszym elementem było przebudowanie Obrotnicy nr 2, zwiększenie średnicy z 400 m do 480 m wraz z przebudową Pirsu nr III oraz robotami czerpalnymi.

Celem zwiększenia bezpieczeństwa nawigacyjnego statków oraz zachowania odpowiedniej szerokości kanału niezbędne jest także poszerzenie wejścia wewnętrznego w celu osiągnięcia szerokości do 140 m i przebudowa Ostrogi Północnej na terenie Portu Wojennego oraz Nabrzeża Portowego z wygaszaczem falowania. Równolegle Urząd Morski w Gdyni realizuje prace pogłębiania toru podejściowego do portu.

Realizacja przebudowy Nabrzeża Norweskiego przyczyni się do poprawy parametrów nawigacyjnych samego portu, jak i wzrostu konkurencyjności transportu morskiego. Po zrealizowaniu inwestycji do portu będą mogły zawijać znacznie większe statki, o maksymalnej długości do 400 m, szerokości do 58 m i maksymalnym zanurzeniu do 15 m (obecne maksymalne zanurzenie wynosi 13 m, a długość 340 m).