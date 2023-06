Dzięki technologiom magazyny są bardziej wydajne, elastyczne i konkurencyjne. W Polsce do najbardziej zautomatyzowanych należą m.in.: Amazon Fulfillment Center w Sosnowcu, Coca-Cola HBC Poland w Radzyminie, Zalando Logistics Center w Gryfinie.

Dzięki nowoczesnym technologiom magazyny logistyczne stają się bardziej wydajne, elastyczne i konkurencyjne. Korzyścią płynącą z automatyzacji jest znaczne zwiększenie efektywności operacji.

Tradycyjne metody pracy, oparte na manualnym sortowaniu i pakowaniu towarów, są czasochłonne i podatne na błędy.

Dzięki automatycznym systemom sortowania, robotom przemysłowym i systemom zarządzania magazynem, procesy logistyczne mogą być przeprowadzane szybciej i bardziej precyzyjnie.

W rozwoju e-commerce magazyny logistyczne odgrywają kluczową w łańcuchu dostaw towarów do klientów. Czas dostaw często stanowi przewagę konkurencyjną, dlatego operatorzy szukają rozwiązań, które przyspieszą procesy logistyczne. Szansy szukają w rozwiązaniach z obszaru automatyzacji i robotyki.

Roboty magazynowe stają się coraz bardziej zaawansowane. Mogą np. wybierać najbardziej optymalne trasy transportu, minimalizując czas i koszty - opisuje Michał Kozdrój, Head of Industrial Agency Knight Frank.

- Automatyzacja pozwala również na ciągłe monitorowanie stanów magazynowych i śledzenie ruchu towarów w magazynie, co eliminuje ryzyko pomyłek i niedostatecznych zapasów - tłumaczy Michał Kozdrój, Head of Industrial Agency Knight Frank.

Roboty szybko się uczą

Wraz z rozwojem sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego, roboty magazynowe stają się coraz bardziej zaawansowane.

Roboty magazynowe są w stanie analizować dane, uczyć się na podstawie doświadczeń i podejmować samodzielne decyzje. Dzięki temu mogą dostosowywać się do zmieniających się warunków w magazynie i optymalizować swoje działania. Na przykład mogą wybierać najbardziej optymalne trasy transportu, minimalizując czas i koszty - opisuje Michał Kozdrój, Head of Industrial Agency Knight Frank.

Robot nie zastąpi człowieka

Automatyzacja i robotyka w magazynach logistycznych nie oznaczają zastąpienia pracowników, lecz uzupełnienie ich pracy i usprawnienie procesów.

- Pracownicy pozostają nieodzowni do zarządzania i nadzorowania zaawansowanych systemów, oraz do podejmowania decyzji strategicznych. W połączeniu z nowoczesnymi technologiami, współpraca między człowiekiem a robotem otwiera drzwi do bardziej efektywnych i konkurencyjnych magazynów logistycznych - tłumaczy Michał Kozdrój.

Rynek magazynowy: liderzy automatyzacji

W Polsce wśród najbardziej zautomatyzowanych magazynów wyróżnia się:

• Amazon Fulfillment Center w Sosnowcu

Centrum Amazon w Sosnowcu jest wyposażone w systemy sortowania, roboty magazynowe AGV oraz automatyczne systemy pakowania. Działa tu zaawansowany system zarządzania magazynem, który umożliwia efektywną obsługę zamówień i szybką dostawę. Fot.panattonieurope.com.

Centrum Amazon w Sosnowcu jest wyposażone w systemy sortowania, roboty magazynowe AGV oraz automatyczne systemy pakowania. Działa tu zaawansowany system zarządzania magazynem, który umożliwia efektywną obsługę zamówień i szybką dostawę.

• Zalando Logistics Center w Gryfinie

Zalando, europejski gigant w dziedzinie mody online, posiada magazyn logistyczny w Gryfinie, który wyróżnia się wysokim poziomem automatyzacji.

Zalando Logistics Center w Gryfinie. Fot. Fiege (CD Zalando Gardno)/Facebook.

Wykorzystuje się tam roboty magazynowe AGV, systemy sortowania i transportery automatyczne. Dzięki tym zaawansowanym rozwiązaniom, magazyn może obsługiwać duże ilości zamówień w krótkim czasie i zapewnić szybką dostawę klientom.

• Coca-Cola HBC Poland w Radzyminie

Coca-Cola HBC Poland posiada magazyn logistyczny w Radzyminie, który jest jednym z najbardziej zautomatyzowanych centrów dystrybucyjnych w Polsce.

Coca-Cola HBC Polska - zdjęcia z zakładu w Radzyminie. Fot. Portalspożywczy.pl.

Wykorzystuje zaawansowane systemy sortowania, roboty magazynowe AGV, a także zintegrowany system zarządzania magazynem. Dzięki temu magazyn może obsługiwać duże ilości produktów i dostarczać je do klientów w efektywny i niezawodny sposób.

Magazyny, obiekty logistyczne, budynki produkcyjno-magazynowe oraz tereny inwestycyjne - zobacz oferty na PropertyStock.pl