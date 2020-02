Najemca pozostaje na dłużej w parku Segro

GEODIS Poland wynajmuje powierzchnię na terenie SEGRO Logistics Park Stryków od 2013 roku. Zajmowany przez firmę obiekt to magazyn z modułem biurowym o powierzchni ponad 4 tys. m2. Budynek już na etapie projektu został dostosowany do indywidualnych potrzeb najemcy, a oddanie do użytku nastąpiło zaledwie 5 miesięcy po podpisaniu umowy najmu. Po niemal siedmiu latach współpracy firma GEODIS jest przekonana, że decyzja o inwestycji w Strykowie była strzałem w dziesiątkę.

- Siedem lat temu za obiektem na terenie SEGRO Logistics Park Stryków przemawiały świetna lokalizacja, na styku dwóch szlaków komunikacyjnych – autostrady A2 i A1 oraz wysokiej jakości obsługa ze strony SEGRO. Dziś możemy z pełnym przekonaniem powiedzieć, że oba te elementy pozostają niezmiennie największymi atutami. Dzięki współpracy z dedykowanym Property Managerem SEGRO możemy skupić się na dostarczaniu jak najlepszych usług dla naszych klientów bez obaw o kwestie związane codziennym użytkowaniem budynku – mówi Bogdan Młynarczyk, Dyrektor Generalny GEODIS Poland.

GEODIS kładzie nacisk na innowacyjność, optymalizację działań oraz troszczy się o środowisko naturalne. Z magazynu zlokalizowanego w SEGRO Logistics Park Stryków obsługuje przede wszystkim światowego lidera innowacyjnych rozwiązań w dziedzinie wykładzin podłogowych i sportowych , oferując spersonalizowane rozwiązania z zakresu transportu i logistyki.

- Cieszymy się, że firma GEODIS Poland kolejny raz obdarzyła nas zaufaniem. Współpraca z GEODIS to wzorcowy przykład długofalowych działań SEGRO, które przynoszą korzyść obu stronom – klientowi i właścicielowi oraz zarządcy parku. W SEGRO Logistics Park Stryków, naszym największym projekcie w Europie Środkowej, możemy pochwalić się doskonałą współpracą z coraz większą grupą przedsiębiorców, którzy korzystają już z ponad 300 tys. m2 powierzchni użytkowej – mówi Waldemar Witczak, Dyrektor Regionalny SEGRO.

W ramach SEGRO Logistics Park Stryków, deweloper oferuje 87 ha terenu inwestycyjnego. Docelowo ma na nim powstać niemal 400 tys. mkw. powierzchni magazynowej, logistycznej i produkcyjnej.