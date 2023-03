Firma Fresenius Kabi Polska przedłużyła umowę najmu w Diamond Business Park Stryków. Dodatkowo najemca zwiększył wykorzystywaną powierzchnię magazynową i biurową w ramach kompleksu do blisko 17,7 tys. mkw.

Fresenius Kabi Polska jest częścią globalnego koncernu działającego w obszarze opieki zdrowotnej i specjalizująca się w produkcji żywienia klinicznego, leków ratujących życie oraz technologii infuzyjnej i transfuzyjnej,

Diamond Business Park Stryków realizowany jest przez White Star Real Estate.

Dotychczas Fresenius Kabi Polska korzystał z ponad 15 tys. mkw. powierzchni magazynowej i biurowej. W ramach ekspansji i przedłużenia umowy Fresenius Kabi Polska, będzie miał do dyspozycji 17 183 mkw. powierzchni magazynowej oraz ponad 500 mkw. powierzchni biurowej i socjalnej.

Centrum dystrybucyjne w Strykowie wspiera obszar ochrony zdrowia w Polsce - gwarantując optymalną płynność dostaw leków do polskich szpitali. Stale rośniemy w siłę, dlatego możliwość sprawnej ekspansji powierzchni naszego centrum w Strykowie jest dla nas bardzo ważna - wpływa na komfort naszej pracy, która wiążę się ze skutecznym zapewnieniem bezpieczeństwa dostaw produktów leczniczych do placówek medycznych w naszym kraju - mówi Izabella Grabska, Finance and Administration Director we Fresenius Kabi Polska.

Lokalizacja pod Strykowem to także doskonałe otoczenie biznesowe zarówno dla firm handlowych jak i produkcyjnych. W promieniu zaledwie 2-3 km, praktycznie wszystkie liczące się na terenie Polski firmy kurierskie dysponują swoimi obiektami.

Ekspansja firmy już obecnej, w cieszącym się tak dużym zainteresowaniem kompleksie, jakim jest Diamond Business Park Stryków, to zawsze duże wyzwanie dla całego zespołu. Dzięki bliskim relacjom z naszymi najemcami, możemy z powodzeniem kształtować strategię dotyczącą kreacji przestrzeni, w jakiej nasi partnerzy mogą prowadzić swoją działalność – mówi Urszula Rasmussen, Head of Industrial Leasing w White Star Real Estate.

- Niewątpliwą zaletą inwestycji jest doskonałe położenie w centralnej Polsce, kilkanaście kilometrów od Łodzi i w sąsiedztwie węzła autostrady A2 – mówi Rasmussen. - Fresenius Kabi Polska to nasz długoletni partner i obecnie największy najemca w Diamond Business Park Stryków. Takie case study, są zawsze dla nas powodem do dumy i dowodem, że nasza strategia, sprzyja naszym najemcom, którzy zyskują przestrzeń do rozwoju swoich biznesów – dodaje Rasmussen.

Diamond Business Park Stryków to 2 budynki, które oferują wynajem wysokiej jakości powierzchni magazynowej i biurowej. Innowacyjne rozwiązania projektowe pozwalają na elastyczną aranżację wnętrz w zależności od potrzeb najemców, a także na przystosowanie powierzchni do prowadzenia działalności produkcyjnej. Obecnie blisko 100 proc. wybudowanej powierzchni jest wynajęte.

W transakcji doradzali eksperci firmy doradczej JLL.

