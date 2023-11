Savills Investment Management zawarł nowe umowy najmu na blisko 30 000 mkw. nowoczesnej powierzchni magazynowej.

Do grona najemców Parku Szczecin Trzebusz dołączyła firma Autodoc Logistics, która zdecydowała się wynająć 26 532 mkw. nowoczesnej powierzchni magazynowej.

Firma Hegen Europe zdecydowała się powiększyć wynajmowaną dotychczas powierzchnię o 3 242 mkw.

Na skutek nowej umowy do dyspozycji najemcy w Parku Szczecin Trzebusz będzie łącznie blisko 13 000 mkw. przestrzeni magazynowej.

Park Szczecin Trzebusz, wchodzący w skład portfolio Savills Investment Management w Polsce, oferuje łącznie 70 000 mkw. powierzchni i jest obecnie w pełni wynajęty.

Savills Investment Management (Savills IM), międzynarodowy menedżer inwestycyjny, podpisał w Parku Szczecin Trzebusz dwie umowy najmu na łączną powierzchnię niemal 30 000 mkw. Nowym najemcą szczecińskiego centrum magazynowego została firma Autodoc Logistics, a jeden z dotychczasowym najemców – Hegen Europe, zdecydował się na ekspansję w ramach parku logistycznego wchodzącego w skład portfolio Savills IM w Polsce.

Autodoc Logistics, firma zajmująca się dystrybucją części i akcesoriów samochodowych, dołączyła do grona najemców Parku Szczecin Trzebusz, wynajmując 26 532 mkw. powierzchni magazynowej na okres 2 lat. Autodoc Logistics wchodzi w skład Grupy Autodoc, która działa na 27 europejskich rynkach i zatrudnia łącznie ponad 5000 osób w sześciu lokalizacjach.

Druga z zawartych przez Savills IM umów w Parku Szczecin Trzebusz dotyczy powiększenia wynajmowanej dotychczas powierzchni. Firma Hegen Europe, specjalizująca się w produkcji i dystrybucji sprzętu sportowego oraz artykułów do wyposażenia domu i ogrodu, zdecydowała się na ekspansję o kolejne 3 242 mkw. powierzchni magazynowej. Na mocy nowej umowy, która będzie obowiązywała przez najbliższe 3 lata, firma będzie wynajmowała łącznie blisko 13 000 mkw. powierzchni w szczecińskim parku logistycznym.

Jesteśmy niezmiernie zadowoleni z tego, że nasz kompleks logistyczny Park Szczecin Trzebusz wciąż przyciąga nowych najemców i jednocześnie umacnia relacje z obecnymi klientami. To dla nas potwierdzenie zarówno atrakcyjności lokalizacji, jakości oferowanych powierzchni magazynowych, jak i skuteczności naszych działań jako asset managera. Podpisanie umów najmu na blisko 30 000 mkw. w czasach odczuwalnego spowolnienia na rynku magazynowym, stanowi dla nas ogromny powód do dumy. Cieszymy się, że możemy wspierać rozwój firm w regionie i jednocześnie dziękujemy za zaufanie okazane przez naszych partnerów z Autodoc Logistics oraz Hegen Europe - mówi Gabriela Matysek-Mazurczak, Asset Manager, Savills IM Poland.

Podczas obu transakcji Savills IM doradzała w kwestiach leasingowych firma 7R, a Kancelaria DPPA Legal Grzonek Świdnicki sp. k. była odpowiedzialna za wsparcie prawne. Firma Autodoc Logistics była reprezentowana przez agencję doradczą AXI IMMO.

- Nowy magazyn w Parku Szczecin Trzebusz stanowi doskonałe uzupełnienie naszej działalności logistycznej w Polsce i pozwala nam utrwalić najwyższe standardy usług, do których przyzwyczajeni są nasi klienci w całej Europie: pełną koncentrację na kliencie i najszerszą gamę produktów. Stale rozwijamy naszą działalność, a naszym celem jest wzmocnienie pozycji lidera branży z wykorzystaniem zarówno naszych atutów, jak i poprzez zaangażowanie szczecińskiego zespołu - powiedział Hubert Walczak, Supply Chain Strategy Director & Board Member, Autodoc Logistics Poland.

Mieliśmy przyjemność reprezentować firmę Autodoc Logistics w procesie poszukiwania nowej powierzchni magazynowej w okolicach Szczecina. Wśród kluczowych wymagań znalazły się m.in. nieduża odległość od poprzedniej lokalizacji oraz dostępność hali od zaraz. Spośród przedstawionych ofert najbliżej oczekiwań Klienta znalazł się kompleks logistyczny Park Szczecin Trzebusz. Gratulujemy obu stronom nawiązania współpracy - mówi Anna Gawrońska, Konsultant, Dział Powierzchni Przemysłowych i Logistycznych, AXI IMMO.

Park Szczecin Trzebusz to projekt logistyczny, który został oddany do użytkowania w 2019 roku. Obiekt oferuje łącznie 70 000 mkw. nowoczesnej powierzchni magazynowej i zlokalizowany jest we wschodniej części Szczecina, w dzielnicy Dąbie przy ul. Cynkowej. Atutem jego położenia jest dostęp do bezpośredniego zjazdu z autostrady A6, łączącej Szczecin i Berlin. Nieruchomość jest dobrze skomunikowana także z drogą ekspresową S3, drogą krajową nr 10, Lotniskiem w Goleniowie, położonym ok. 30 km od inwestycji czy portem morskim. W bliskim sąsiedztwie inwestycji znajduje się Podstrefa Szczecin Specjalnej Strefy Ekonomicznej Euro-Park Mielec.

Powierzchnia magazynowa Parku Szczecin Trzebusz składa się z dwóch budynków klasy A. Wyposażona jest w oświetlenie LED, ogrzewanie gazowe, instalację tryskaczową, strefę dokową z rampami jak i bramami „0”, monitoring CCTV, jak i zaawansowany system zarządzania wjazdem. Przestrzeń może zostać przystosowana do składowania oraz lekkiej produkcji. Na terenie inwestycji znajdują się także place manewrowe oraz miejsca parkingowe. Obiekt, wchodzący w skład portfolio Savills IM, posiada certyfikat BREEAM International New Construction na poziomie „Good”.

Magazyny, obiekty logistyczne, budynki produkcyjno-magazynowe oraz tereny inwestycyjne - zobacz oferty na PropertyStock.pl