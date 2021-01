Najemcy stawiają na Tristar

Powoli kończący się rok dla branży magazynowej i logistycznej był z pewnością wyjątkowy, a dla centrów logistycznych z portfolio Tristar wyjątkowo udany. W poszczególnych obiektach niemal wszystkie powierzchnie są wynajęte, a w przypadku nielicznych zwalnianych unitów negocjacje są prowadzone z dużym wyprzedzeniem. Oznacza to znikomy procent dostępnych powierzchni i niewielką rotację najemców.

- Marka Tristar wyróżnia się na rynku doskonałymi lokalizacjami w pobliżu dużych aglomeracji, co zapewnia dobrą komunikację, bliskość tras szybkiego ruchu oraz dostęp do rozwiniętych rynków pracy. Dzięki tym cechom oraz profesjonalnej obsłudze projektu, którą zapewnia nasz zespół, chcemy stale zwiększać wartość naszego portfela i być ważnym punktem odniesienia dla rynku nowoczesnych powierzchni magazynowych klasy A. Stale też dbamy o wprowadzanie nowoczesnych rozwiązań, zwłaszcza w zakresie oszczędności dotyczących opłat eksploatacyjnych, co jest doceniane przez naszych najemców i często decydują się oni na kontynuowanie współpracy z nami - mówi Dominik Buczkowski, Industrial Business Development Director w White Star Real Estate.

White Star Real Estate może się pochwalić w ramach projektu Tristar podpisanymi umowami, z których większość stanowiły przedłużenia najmu, o łącznej powierzchni wynoszącej blisko 75 tys. mkw., przy ponad 160 tys. mkw. całości powierzchni, którą dysponuje obecnie marka. Pod koniec grudnia swoje umowy w dwóch centrach logistycznych - w Gdańsku i Poznaniu - przedłużyła firma Spedimex. W listopadzie zaś na kontynuację współpracy zdecydował się Inter Cars, który pozostanie w Gdańsku. Wcześniej podobne decyzje podjęły m.in. spółki Nagel Polska, LPP w Gdańsku, Sigolables czy Ruch we Wrocławiu.