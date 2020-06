Najemcy zostają w Tristar Wrocław na dłużej

W parku magazynowym Tristar Wrocław, należącym do portfela Tristan Capital Partners i White Star Real Estate, swoje umowy najmu przedłużyły kolejne firmy m.in. Nagel Polska, Sigolables czy Ruch. Do grona najemców dołączyła w tym roku również firma Calt Poland.

Powierzchnia wynajęta w ciągu ostatnich miesięcy przez aktualnych oraz nowych najemców to ponad 14 tys. mkw.

W ostatnich miesiącach aż trzech aktualnych najemców projektu: Nagel Polska, Sigolables oraz Ruch przedłużyło swoje umowy najmu na kolejne lata, wynajmując łącznie ponad 9 000 mkw. powierzchni magazynowo-biurowej. Również nowi najemcy dostrzegają ogromny potencjał wrocławskiego projektu. Firma Calt Poland zdecydowała się przenieść w tym roku swoją działalność do parku magazynowego Tristar Wrocław i wynająć prawie 5 400 mkw. powierzchni.

Tristar Wrocław to dwa budynki magazynowe klasy A, zlokalizowane w pobliżu węzła Wrocław Południe, przy drodze ekspresowej S8. Projekt oferuje ponad 40 tys. mkw. powierzchni magazynowej i biurowo-socjalnej oraz bezpośrednio przyległe do powierzchni parkingi i place manewrowe.

- Cieszymy się, że mimo tej nietypowej sytuacji z jaką mamy do czynienia w tej chwili, nowe firmy wciąż dołączają do grona najemców parku magazynowego Tristar Wrocław, a nasi dotychczasowi najemcy przedłużają swoje umowy najmu. Są to dla nas istotne kroki w rozwoju tego projektu i całego portfela Tristar, które pokazują, że wzajemne zrozumienie potrzeb i oczekiwań, prowadzi do zakończenia procesu najmu sukcesem – komentuje Urszula Rasmussen, Head of Industrial Leasing, White Star Real Estate.