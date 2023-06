Naszą strategię przestaliśmy nazywać ESG, a GSE. Dla nas najważniejszy jest ład korporacji. Jeśli to jest zapewnione, cała reszta za tym podąży - mówi Jeremy Cordery, dyrektor ds. operacyjnych i budowlanych MDC².

MDC² chce być liderem we wdrażaniu strategii ESG w Polsce.

Firma jest jedynym polskim deweloperem magazynowym, który powołał komisję ds. ESG w Radzie Dyrektorów.

MDC² dąży do tytułu lidera we wdrażaniu strategii ESG w Polsce. Kwestie energetyczne i środowiskowe to absolutny "must have" przy prowadzeniu biznesu.

Wszystkie idee ESG nie istnieją bez siebie nawzajem, to swego rodzaju krąg wynikających z siebie równań. To, czego szukamy dziś, to energetycznej i środowiskowej strony biznesu, które są jak baza, pokerowe table stakes. Jeśli tego nie robisz, nie powinieneś prowadzić biznesu - mówi Jeremy Cordery, dyrektor ds. operacyjnych i budowlanych MDC².

Według niego władza korporacji jest dobra, jeśli jest jakościowa, otwarta, transparentna i godna zaufania dla inwestorów czy najemców.

Współpracujemy ze świetnymi globalnymi firmami, tj. Invesco, Fortress, Generali. Z kolei oni prowadzą biznes z innymi inwestorami w bardzo konkretny sposób. Przedstawiając wizję idącą z najwyższego szczebla korporacji, wszyscy inwestorzy i klienci muszą ją zgrać ze swoimi oczekiwaniami i tak właśnie działa krąg ESG, który jest bardzo wiarygodny. Moim zdaniem, poprzez ten sposób działania łatwiej dostarczyć zobowiązania dzięki transparentności i wiarygodności. Naszą strategię przestaliśmy nazywać ESG, a GSE. Dla nas najważniejszy jest ład korporacji. Jeśli to jest załatwione, cała reszta za tym podąży - zaznacza ekspert.

Magazyny, obiekty logistyczne, budynki produkcyjno-magazynowe oraz tereny inwestycyjne - zobacz oferty na PropertyStock.pl