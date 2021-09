Największe i najnowocześniejsze centrum logistyczne na rynku mleczarskim. Oto inwestycja Mlekovity

– Przyczyniamy się do budowy zdrowego społeczeństwa bardzo dobrą żywnością i zdrowym środowiskiem. Mleczarstwo to nasza polska potęga i wielki element eksportu, dlatego tu trzeba inwestować, aby być konkurencyjnym. MLEKOVITA jako lider nieustannie się rozwija i konsekwentnie swój model biznesowy opiera o stały rozwój dla dobra klientów i konsumentów – mówił podczas uroczystości prezes zarządu Grupy MLEKOVITA Dariusz Sapiński.

– Nie ma rozwoju bez inwestycji, nie ma rozwoju bez patrzenia w przyszłość. Rozwój technologiczny pozwala nam wdrażać i udoskonalać innowacyjne rozwiązania. Będąc największym inwestorem w branży, w ostatniej dekadzie zainwestowaliśmy ponad miliard złotych i dlatego też w tym trudnym okresie również podjąłem bardzo trudną decyzję o budowie największego i najnowocześniejszego centrum logistycznego w mleczarstwie.

Nowo otwarte centrum logistyczne obejmuje: magazyny chłodnicze, mroźnię oraz magazyn z przeznaczeniem technicznym. W realizacji inwestycji brały udział m.in. firmy: UNIBEP SA (roboty budowlane), Johnson Controls International Sp. z o.o. (branża chłodnicza), PROMAG S.A. (systemy magazynowe).

– Bardzo się cieszę, że UNIBEP SA od lat współpracuje z MLEKOVITĄ, największą grupą mleczarską w Polsce. Przypomnę, że wcześniej dla tej firmy wybudowaliśmy halę produkcyjno-magazynową oraz najnowocześniejszą w tej części Europy Fabrykę Proszków Mlecznych. Nasza ostatnia inwestycja prowadzona dla MLEKOVITY to budynek mroźni i dwa budynki magazynowe. Jestem przekonany, że ze wszystkich realizacji możemy być zadowoleni – i inwestor, i my, wykonawcy. Inaczej nie byłoby naszej wieloletniej kooperacji. Chciałbym jednocześnie pogratulować prezesowi Dariuszowi Sapińskiemu i całej załodze MLEKOVITY – to niesamowite, jak dynamicznie rozwijacie swoją firmę – mówił Leszek Gołąbiecki, Prezes Zarządu UNIBEP SA.

Wartość otwartej 24 września inwestycji wyniosła ponad 45 mln zł i w całości została sfinansowana ze środków własnych. Budowa tego największego i najnowocześniejszego centrum logistycznego w mleczarstwie trwała zaledwie rok, a łączna liczba miejsc paletowych to 17 000.