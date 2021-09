Największy magazyn Westwing powstanie w parku P3 Poznań

Będzie to największy jak dotąd magazyn w sieci dystrybucji firmy, który stanie się centrum doskonałości (CoE) w zakresie obsługi i wysyłki mebli na rynek europejski.

- Współpraca z firmą Westwing i wybór parku P3 Poznań na lokalizację swojego największego magazynu to dla nas duże wyróżnienie. Jesteśmy dumni, że możemy wybudować obiekt dla europejskiego lidera e-commerce w zakresie inspiracji dla domu i mieszkania. Zwiększająca się liczba transakcji dokonywanych online i rozwój handlu internetowego determinuje wzrost złożoności procesów logistycznych, na które sieci handlowe prowadzące działalność e-commerce muszą być odpowiednio przygotowane. Flagowy magazyn o odpowiedniej wielkości, położony w dogodnej lokalizacji, pozwoli naszemu partnerowi na intensyfikacje procesów operacyjnych i z pewnością zapewni dalszy rozwój biznesowy - mówi Bartłomiej Hofman, Managing Director P3 Logistic Parks w Polsce.

Z nowego magazynu Westwing prowadzić będzie dystrybucje wszystkich swoich mebli na rynek europejski.

- Decydując się na nowy magazyn, dokładnie przeanalizowaliśmy dostępne możliwości. Poszukiwaliśmy partnera biznesowego, który zrozumie nasze potrzeby i wychodząc ponad rynkowe standardy, znajdzie rozwiązania w pełni odpowiadające naszym wymaganiom, zwłaszcza w zakresie zrównoważonego rozwoju. Ponieważ już dziś część naszych europejskich operacji prowadzimy w parku P3 Poznań w Robakowie, jest to dla nas różnież bardzo dogodne rozwiązanie, gdyż to rozszerzenie tej działalności - mówi Steffani Busch, COO Westing.

Firma Westwing doda magazyn o powierzchni ok. 79 tys. mkw. i ok. 3,5 tys. mkw. powierzchni biurowo-socjalej do zasobów nowoczesnej powierzchni magazynowej w Europie. Budynek zostanie dostosowany do wymagań, jakie stawia branża e-commerce. W ramach działalności meblarskiej w magazynie znajdzie się dział zwrotów zamówień oraz sekcja kontroli jakość produktów.

W obiekcie dostępny będzie także parking dla pracowników mieszczący 288 pojazdów oraz parking dla rowerów. Początkowo zatrudnienie znajdzie w nim ponad 200 osób, a w przyszłości nawet 1000.