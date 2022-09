Park Szczecin to wielofazowy kompleks magazynowy, który powstał na terenie o łącznej powierzchni ponad 46 ha. Jest największym parkiem w polskim portfolio Accolade.

Park Szczecin w Załomiu to wielofazowy kompleks magazynowy, który powstał na terenie o łącznej powierzchni ponad 46 ha. Z 230 000 mkw. w pełni wynajętej, nowoczesnej powierzchni przemysłowej, jest największym parkiem w polskim portfolio Accolade.

Projekt pozytywnie wpływa na region, przyciągając wiele światowych marek i przyczynił się do powstania 4000 nowych miejsc pracy.

Accolade kontynuuje ekspansję i realizuje tu kolejne projekty, podwajając tym samym swoja powierzchnię magazynową w rejonie Szczecina.

Accolade rozpoczęło realizację projektu w Załomiu w 2015 r. W sierpniu br. ukończono i przekazano najemcy – AUTODOC Logistics - ostatnia halę parku. Tym samym ukończony został największym park w portfolio Grupy w Polsce.

Już wiele lat temu dostrzegliśmy potencjał Szczecina. Rosnący popyt na powierzchnie magazynowe w tym rejonie potwierdza, że był to właściwy wybór. Stale umacniamy tu naszą pozycję, zabezpieczając lokalizacje pod kolejne projekty. Pozwoli to na zaspokojenie zapotrzebowania klientów zarówno na tzw. big box, jak i mniejsze przestrzenie – mówi Lukas Repal, Chief Operating Officer, Accolade.

W całym portfolio Accolade, Szczecin Park jest drugim co do wielkości –

po Parku w Chebie w Czechach, mającym łączną powierzchnią 390 000 mkw.

Park Szczecin Załom jest inwestycją typu brownfield i oferuje 230 000 mkw. nowoczesnej powierzchni magazynowej, która jest w pełni wynajęta. Rozwój parku ma duży wpływ na region, sprowadzając wiele światowej klasy marek i przyczyniając się do stworzenia 4 000 nowych miejsc pracy. Pod względem powierzchni magazynowej Accolade jest największym inwestorem w Szczecinie.

Największym najemcą parku jest AUTODOC Logistics, polski oddział międzynarodowej Grupy AUTODOC, który sukcesywnie rozwija się wraz z Accolade w Szczecinie. Obecnie AUTODOC wynajmuje 3 hale o łącznej powierzchni ponad 70 000 mkw., stając się jednym z największych najemców w portfolio Accolade. Kolejnym dużym i znanym najemcą jest firma DHL.

Park wynajmują również m.in. Pierce, Cotes, Change Lingerie i Svendsen Sport - firmy ze Skandynawii, które z lokalizacji w Szczecinie działają w krajach europejskich, a także PartyDeco i Iglotex - dynamicznie rozwijające się polskie firmy.



- Współpraca z Accolade w Szczecinie jest dla nas oczywistą kontynuacją pozytywnych relacji i wspólnych doświadczeń biznesowych, zarówno z Polski jak i z Czech. Accolade to godny zaufania partner, który z dużym szacunkiem podchodzi do bieżących i czasami zmiennych potrzeb klienta w zakresie dostępności powierzchni magazynowej. Z pewnością duży wpływ na ten wybór miało również ich odpowiedzialne podejście do tematu zrównoważonego rozwoju w zakresie podejmowanych inwestycji. W dzisiejszych czasach "zielony" design to już nie tylko opcja, ale obowiązek dla świadomych użytkowników i inwestorów. Zdajemy sobie sprawę z tego, że to, jak dziś realizowane są inwestycje, będzie miało wpływ na życie ludzi, biznesu i świata w przyszłości. Cieszymy się, że obiekty przemysłowe, w których działamy, spełniają najwyższe standardy jakości dla nowoczesnych budynków; które są gwarancją zrównoważonego i przyjaznego środowisku podejścia. Taka postawa doskonale rezonuje z naszą strategią ESG - mówi Sven Herrmann, Senior Vice President of Supply Chain Management at AUTODOC.



Park Szczecin Załom posiada certyfikat BREEAM. Accolade inwestuje z dbałością o komfort pracowników i środowisko naturalne – sadząc w lokalizacjach drzewa, krzewy i łąki kwiatowe, zakładając pasieki, a także zapewniając pracownikom doskonałe warunki pracy i liczne udogodnienia, takie jak elektryczne stacje ładowania pojazdów, wiaty rowerowe czy zewnętrzne strefy relaksu.

Kolejne inwestycje w Szczecinie w lokalizacjach poza Załomem, to powierzchnie magazynowe liczące ponad 200 000 mkw., co podwaja zasoby Accolade w rejonie Szczecina do ponad 420 000 mkw. Wartość tych inwestycji 400 mln EUR.

Chcemy być długoterminowym partnerem miasta i całego regionu. Dzięki naszym inwestycjom w inteligentne i przyjazne dla środowiska budynki przemysłowe, które zastąpiły dawną fabrykę silników do samolotów Junkers z czasów wojny, nadaliśmy temu obszarowi nowe życie. Sprowadziliśmy do regionu wiele światowej klasy marek, a wraz z nimi przyczyniliśmy się do powstania 4000 nowych miejsc pracy. Naszym celem jest wspieranie dalszego rozwoju w kierunku nowoczesności i zrównoważonego rozwoju w regionie Szczecina oraz bycie odpowiedzialnym członkiem społeczności – podsumowuje Milan Kratina, CEO Accolade Group.

Magazyny, obiekty logistyczne, budynki produkcyjno-magazynowe oraz tereny inwestycyjne - zobacz oferty na PropertyStock.pl