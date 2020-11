Największy polski producent kostek lodu wchodzi do MLP Pruszków II

Pure Ice wprowadzi się do kompleksu logistycznego MLP Pruszków II i otrzyma ponad 3,5 tys. mkw. nowoczesnej przestrzeni magazynowej oraz biurowej.

Do grona najemców w parku logistycznym MLP Pruszków II dołączyła Spółka Pure Ice. W ramach podpisanej umowy Spółka otrzyma ponad 3,5 tys. mkw. nowoczesnej przestrzeni, z tego na cele magazynowo-produkcyjne przeznaczonych będzie ok. 3,3 tys. mkw., zaś kolejne 250 mkw. stanowić będzie część biurowo-socjalna. Realizacja inwestycji ruszy w pierwszej połowie grudnia, a przekazanie gotowego obiektu zaplanowane jest na czerwiec 2021 r. Hala zgodnie ze standardem MLP Group zostanie dostosowana do indywidualnych potrzeb klienta.

Pure Ice Sp. z o.o. rozpoczęła swoją działalność pod koniec 2010 roku kierując swoją ofertę przede wszystkim do największych dystrybutorów mrożonek w Polsce. Na etapie organizacji przedsiębiorstwa firma Pure Ice wyznaczyła sobie jako cel nadrzędny oferowanie klientom lodu w kostkach do celów spożywczych z zachowaniem najwyższych standardów jakości produkcji oraz zachowaniem łańcucha logistycznego. Obrana strategia spółki pozwoliła na obecność lodu w największych sieciach handlowych i osiągnięcie w krótkim czasie pozycji niekwestionowanego lidera na krajowym rynku lodu w kostkach. W 2016 roku Spółka poszerzyła asortyment i weszła na rynek europejski, równolegle kontynuując rozwój współpracy z rodzimymi klientami. Oferowany przez Pure Ice lód w kostkach wytwarzany jest z krystalicznie czystej wody uzyskiwanej w procesie wieloetapowej filtracji z zachowaniem standardu zarządzania bezpieczeństwem żywności IFS Food na poziomie wyższym, corocznie zatwierdzanym przez jednostkę certyfikującą TŰV Rheinland. Charakterystyczną cechą wyróżniającą Pure Ice jest stały rozwój oraz innowacyjność wdrażanych technologii produkcji i magazynowania. Otwartość spojrzenia na potrzeby konsumentów oraz operatorów rynku detalicznego stanowi dodatkową przewagę konkurencyjną przedsiębiorstwa.

- Jako profesjonaliści wysoko cenimy sobie odpowiednie podejście do klienta. Zależy nam na elastyczności i optymalnych rozwiązaniach wszelkich aspektów. Mając do wyboru kilka lokalizacji zdecydowaliśmy się na MLP Pruszków II mając przekonanie, iż jest to początek wieloletniej współpracy, która okaże się owocna i oparta będzie na zasadach partnerskich – powiedział Andrew Markiewicz Prezes Zarządu w Pure Ice.