MDC² i Fortress Real Estate Investments sfinalizowały najem powierzchni 28 575 mkw. w ramach parku logistycznego MDC² Park Łódź South. Najemcą jest firma Notino, największy w Europie sklep internetowy z perfumami i kosmetykami.

Największy w Europie sklep internetowy z perfumami i kosmetykami Notino zacznie swoją działalność w MDC² Park Łódź South w II kwartale 2024 roku.

MDC2 Park Łódź South certyfikowany jest w systemie BREEAM New Construction na poziomie Excellent.

MDC² Park Łódź South tworzą dwa budynki dystrybucyjno-logistyczne o planowanej łącznej powierzchni GLA ponad 80 tys. mkw.

Projekt jest zlokalizowany w Głuchowie - 19 km na południe od granicy Łodzi, i posiada bezpośredni dostęp do węzła Tuszyn. Autostrada A1 jest głównym szlakiem komunikacyjnym przebiegającym od północnej do południowej granicy Polski.

Deweloperem projektu jest MDC². Inwestycja powstaje we współpracy z Fortress Real Estate Investments Limited (Fortress), spółką notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Johannesburgu (JSE), która posiada nieruchomości komercyjne, zarządza nimi i je rozwija. Fortress jest właścicielem oraz partnerem finansujący inwestycję.

Wynajęty przez Notino budynek będzie dostosowany do indywidualnych potrzeb, tak aby umożliwić magazynowanie oraz dystrybucję szerokiej gamy produktów najemcy.

Notino przyspiesza ekspansję

Notino jest największym sklepem internetowym z perfumami i kosmetykami w Europie. Można w nim wybierać spośród 100 tys. unikalnych produktów od 2500 globalnych i lokalnych marek. Tylko w zeszłym roku firma sprzedała 100 milionów artykułów. Wiążąc się z MDC² Park Łódź South, Notino planuje prowadzenie z tego miejsca dystrybucji kosmetyków, perfum i leków bez recepty.

Przyśpieszamy naszą europejską ekspansję, wybierając jedną z najlepszych lokalizacji logistycznych w Polsce. Sprawna dystrybucja i bycie bliżej naszych klientów to dla nas priorytet. Codziennie wysyłamy dziesiątki tysięcy zamówień. Dzięki temu, że wybieramy MDC² Park Łódź South, mamy pewność płynności dostaw, a ich odbiorcy mogą otrzymać wymarzone produkty jak najszybciej. Ponieważ szybkość dostawy jest dla nas kluczowa, cieszymy się, że możemy jeszcze bardziej skrócić czas dostawy dla naszych polskich klientów. Wybraliśmy MDC² Park Łódź South nie tylko ze względu na doskonałą centralną lokalizację, ale także ze względu na podejście dewelopera do kwestii ESG oraz indywidualne podejście do partnerów biznesowych – tłumaczy Logistic Director Tomáš Hofer, Notino.

- Cieszy nas, że darzona przez Polaków wielką sympatią marka perfumeryjno-kosmetyczna postawiła na nasz obiekt w Głuchowie. Wybrany przez Notino budynek jest obiektem, którego lokalizacja i parametry techniczne zostaną ściśle podporządkowane wymaganiom najemcy. Naszym celem jest wspieranie biznesu najemców. Zarówno lokalizacja, jak i efektywność powierzchni dają naszemu klientowi gwarancję usprawnienia rozwoju działalności – mówi Adrian Winiarek, Development Director w MDC².

W stronę zrównoważonego rozwoju

Zarówno Fortress, jak i MDC2 realizują strategie oparte na wiodących rozwiązaniach dotyczących strategii zrównoważonego rozwoju.

- Dla Fortress polityka ESG ma szczególne znaczenie na wielu płaszczyznach działalności. Celem nadrzędnym jest możliwie najszybsze osiągnięcie przez prowadzone inwestycje neutralności energetycznej. MDC² Park Łódź South jest przygotowywany w zgodzie z najlepszymi praktykami dotyczącymi ochrony środowiska. Przemyślana koncepcja łącząca nowoczesną technologię z ekologicznymi rozwiązaniami przemawia do najbardziej wymagających najemców. Cieszymy się, że Notino skorzysta ze wszystkich atutów tego miejsca – mówi Bartosz Klimek, Leasing & Asset Director, Fortress.

W MDC² Park Łódź South dachy zostaną przystosowane do instalacji paneli fotowoltaicznych, zastosowana zostanie zwiększona izolacja ścian, zamontowane oświetlenie LED, a także system retencji wody deszczowej. Deweloper przewiduje ładowarki do pojazdów elektrycznych. 95% materiałów budowlanych wykorzystanych w projekcie nadawać się będzie do recyklingu. Obiekt będzie mieć większą niż standardowa – 12-metrową wysokość. W otoczeniu obu budynków powstaną różnorodne biologicznie tereny zielone. Na obszarze MDC2 Park Łódź South zaplanowana została także strefa Rest & Move, innowacyjna na polskim rynku koncepcja otoczenia parku magazynowego promująca zdrowy styl życia i poprawiająca warunki pracy wszystkich użytkowników obiektów magazynowych dewelopera.

Cushman & Wakefield reprezentował najemcę transakcji najmu. Kancelaria Legal Hub Wojnarowska Ścigała Irlik zapewniła obsługę prawną.

Polska Centralna, dzięki dobrze rozwiniętej infrastrukturze logistycznej, przyciąga kolejnych klientów z branży e-commerce. Transakcja w MDC² Park Łódź South inauguruje obecność MDC² wraz z Fortress w tym regionie – mówi Katarzyna Misztal, Negotiator, Industrial & Logistics Agency, Cushman & Wakefield.

- Transakcja ta stanowi potwierdzenie dynamicznego rozwoju sektora e-commerce w Polsce. Według danych Cushman & Wakefield, w 2022 roku już 7,35 mln mkw. powierzchni magazynowej w Polsce, czyli 30,7 proc. całkowitej podaży, przeznaczone było do obsługi rynku e-commerce. Biorąc pod uwagę wolumen powierzchni w Polsce, wzrost tej dedykowanej na potrzeby handlu online osiągnął od I kwartału 2019 roku aż 84 proc. – tłumaczy Kamil Żach, Key Account Executive, Associate, Industrial & Logistics Agency, Cushman & Wakefield.

Magazyny, obiekty logistyczne, budynki produkcyjno-magazynowe oraz tereny inwestycyjne - zobacz oferty na PropertyStock.pl