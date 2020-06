Największym wygranym kryzysu są magazyny

Rozwój e-commerce zmienia strukturę powierzchni magazynowej na rynku. Coraz częściej są to obiekty last mile delivery, czyli magazyny typu cross dock. Mniejsze formaty pozwalają szybciej dostarczyć konsumentom zamawiane przez nich towary – powiedział podczas EEC Online Bolesław Kołodziejczyk, dyrektor działu badań rynkowych i doradztwa Cresa Polska.

Największym wygranym sytuacji, w której się znajdujemy jest rynek nieruchomości magazynowo-przemysłowych.

- Ta branża radziła sobie bardzo dobrze jeszcze przed wybuchem pandemii. W ciągu ostatnich trzech lat powiększał się o 2,5 mln metrów kwadratowych rocznie. Obecnie jest ich około 19 mln – wylicza Bolesław Kołodziejczyk, dyrektor działu badań rynkowych i doradztwa Cresa Polska.

Pierwszy kwartał tego roku okazał się również bardzo dobry. – Nie zauważyliśmy żadnego wpływu pandemii na dane. Deweloperzy, najemcy i inwestorzy czekają, obserwują rynek i nie sygnalizują, aby ich decyzje strategiczne dotyczące tego segmentu miały w istotny sposób ulec zmianie – tłumaczy Kołodziejczyk.

Dzieje się tak dlatego, że część firm już wcześniej się zorientowała, że łańcuchy dostaw, czy też ich dostępność do klientów docelowych na rynku europejskim wymaga tego, aby zarówno od strony magazynowej, jak i produkcyjnej znajdować się bliżej rynków zbytu.

- Dodatkowo mamy rynek e-commerce, który już od jakiegoś czasu napędza popyt na powierzchnie magazynowe. Rozwój tej branży powoduje, że zmienia się charakterystyka powierzchni magazynowej. Coraz częściej są to magazyny typu last mile delivery, czyli magazyny typu cross dock. Te mniejsze formaty pozwalają szybciej dostarczyć konsumentom zamawiane przez nich towary – uważa Bolesław Kołodziejczyk.

Zdaniem eksperta najbardziej przegranym sektorem jest rynek handlowy.

- Nasycenie powierzchnią handlową w Polsce od jakiegoś czasu już było bardzo wysokie. Dzisiaj jest ono porównywane do sytuacji w Wielkiej Brytanii, czyli wynosi około 400 mkw. na 1 tys. mieszkańców. Pandemia tak naprawdę tylko przyspieszyła transformację tego segmentu. Nie oznacza to, że wszystkie obiekty jednakowo odpowiadają na obecny kryzys. Wiadomo, że rynek handlowy będzie się zmagał z dużą nadpodażą – wyjaśnia Bolesław Kołodziejczyk.

Z kolei rynek biurowy po chwilowym zamieszaniu wraca do gry. - Nie do końca praca zdalna zdała egzamin. Niektóre biznesy będą chciały lub musiały wrócić do biur. Musimy jeszcze poczekać na strategiczne decyzje firm dotyczące wynajmowanej powierzchni. Na razie umowy zawarte przed pandemią obowiązują, a czynsze są regulowane na bieżąco i nie widzimy istotnych zawirowań – podkreśla Bolesław Kołodziejczyk.

Retransmisja sesji: EEC Online - Sesja: Rynek nieruchomości komercyjnych – koniunktura, inwestycje, klient