Nastroje i prognozy na rynku nieruchomości komercyjnych. O tym z Renatą Osiecką, AXI IMMO na EEC 2022

Jakie nastroje panowały na rynku nieruchomości komercyjnych w Polsce w I kwartale 2022 r., po wybuchu wojny w Ukrainie i w cieniu dogasającej pandemii? Jakie transakcje były kluczowe? O to zapytaliśmy Renatę Osiecką, partner zarządzającą, AXI IMMO. Ekspertka weźmie udział w EEC 2022 r., gdzie poprowadzi sesję o rynku nieruchomości komercyjnych w Polsce (27 kwietnia, www.eecpoland.eu ).

Wybuch wojny w Ukrainie zmienił bieg zdarzeń w wielu dziedzinach światowego porządku, również na rynku nieruchomości.

- Pierwszy kwartał 2022 r. zapowiadał się bardzo dobrze. Z dużym optymizmem podchodziliśmy do rozluźnienia reżimu covidowego, inwestorzy bardzo chętnie wracali do transakcji. Wydarzenia w Ukrainie zmieniły całkowicie optykę sytuacji i biznes musi się do tego dostosować - mówi Renata Osiecka, partner zarządzająca, AXI IMMO.

- Popyt na powierzchnie magazynowe i biurowe jest bardzo duży i spodziewamy się, że nadal taki będzie. Cały czas obserwujemy rozwój trendów cross border e-commerce i nearshoring, one coraz bardziej się uwidaczniają po stronie popytu - dodaje ekspertka i zaznacza, że po stronie podaży będziemy się spodziewać pewnych turbulencji. - Jest to związane z wysoką dynamiką cen budowlanych, z inflacją, z rosnącymi stopami oprocentowania, jak również z niepewnością inwestorów.

Renata Osiecka podkreśla, że w I kwartale 2022 r. zaobserwowaliśmy dwie kluczowe transakcje na rynku nieruchomości komercyjnych w Polsce. - Na rynku biurowym najważniejszy był zakup przez Google kompleksu The Warsaw Hub. Jest to bardzo ciekawa inwestycja, gdyż po stronie kupującego znajduje się użytkownik tej przestrzeni i zarazem największy jej najemca. To bezprecedensowa sytuacja, największa inwestycja w Europie w ramach technologii chmurowych. Na rynku magazynowym Panattoni ogłosił budowę kompleksu pod Szczecinem dla firmy e-commerce, TEDi. Ta transakcja pokazuje, że trend e-commerce rośnie, a Szczecin ma szansę w tym roku przejść z kategorii rynku dojrzewającego na dojrzały - zaznacza.

Renata Osiecka w trakcie tegorocznej edycji Europejskiego Kongresu Gospodarczego, 27 kwietnia 2022 r., poprowadzi sesję tematyczną o rynku nieruchomości komercyjnych w Polsce. Wezmą w niej udział m.in.: Tomasz Buras, dyrektor zarządzający, dyrektor działu doradztwa inwestycyjnego, Savills Polska, Hadley Dean, Founder, MDC², Piotr Kamiński, skarbnik, wiceprezes zarządu ds. finansowych, Pracodawcy RP, Tomasz Niewola, dyrektor, Departament Finansowania Strukturalnego i Mezzanine, mBank SA oraz Krystyna Wąchała-Malik, członek zarządu, PFR Nieruchomości SA.