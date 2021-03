Nearshoring, centra danych, ekologia. To przyszłość rynku magazynowego

Dywersyfikacja

Pogłębia się dywersyfikacja w zakresie lokalizacji oraz produktu magazynowego. Nadal powstają duże jednostki konsolidujące procesy magazynowe, najczęściej na potrzeby największych firm z sektora FMCG/sieci handlowych i globalnych platform e-commerce. Są one w coraz większej mierze uzupełniane przez sieć mniejszych magazynów, inwestycji typu cross-dock, czy małych jednostek typu Small Business Unit. Podobny trend utrzyma się również w 2021 r. i skłoni deweloperów do poszukiwania nowych lokalizacji miejskich, również tych o charakterze brownfield.

Nearshoring

Pandemia może stać się katalizatorem przyśpieszającym zjawisko tzw. „nearshoringu”. Polska, dzięki strategicznej lokalizacji w centralnej części kontynentu europejskiego i konkurencyjnemu rynkowi pracy, pozostanie w czołówce krajów rozpatrywanych jako preferowana lokalizacja w kontekście przenoszenia procesów biznesowych. Dotyczy to zarówno obiektów dystrybucyjnych, jak i produkcyjnych, zasilających rynki zagraniczne.

E-commerce

Prognozowany jest dalszy, dynamiczny rozwój e-commerce i wzrost znaczenia najemców z tego sektora, nie tylko pod względem udziału w strukturze popytu, ale przede wszystkim, ze względu na wpływ na rynek magazynowy pod kątem specyfikacji technicznej budynku. E-commerce wiąże się również z dalszą automatyzacją i zróżnicowaniem produktowym.

Centra danych aktywne na rynku magazynowym

Technologie chmur obliczeniowych, sztucznej inteligencji i 5G przyśpieszają rozwój sektora centrów danych na całym świecie. Zwiększony popyt na usługi informatyczne oraz dynamiczny rozwój e-commerce to główne czynniki mające bezpośredni wpływ na wzrost zainteresowania globalnych firm technologicznych regionem Europy Środkowo-Wschodniej (CEE).

Ekologia i automatyzacja

Ekologia i automatyzacja coraz silniej wchodzą do magazynów. W 2020 roku mieliśmy do czynienia z popularyzacją i rozwojem konceptu zielonych magazynów. Zmianie ulega także standard obiektów magazynowych oferujących obecnie dogodne rozwiązania, dopasowane do realizacji specyficznych operacji najemców związanych z logistyką e-commerce czy lekką produkcją. Silny wpływ na standard nowych obiektów ma również automatyzacja. Deweloperzy i najemcy coraz chętniej inwestują w nowe technologie IT, automatykę przemysłową, energię odnawialną i przyjazne środowisko pracy.