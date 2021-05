Nearshoring staje się faktem. Chiński koncern otworzy pierwszą europejską fabrykę w Polsce

Pierwsza europejska fabryka Ningbo Tuopu Group powstanie w 7R City Park Poznań

Poznańska fabryka będzie miała ponad 30 tys. mkw. i będzie produkować podzespoły do samochodów elektrycznych

Toupu współpracuje ze światowymi liderami sektora automotive, m.in.: BMW, Mercedes-Benz, Audi, Porsche, Volkswagen, Chrysler i Ford

Tuopu otworzy fabrykę w ramach kompleksu 7R City Park Poznań. Projekt deweloperski obiektu przygotowuje i prowadzi firma 7R.

Toupu współpracuje ze światowymi liderami sektora automotive, m.in.: BMW, Mercedes-Benz, Audi, Porsche, Volkswagen, Chrysler, Ford, Geely i koncernem General Motors. Poznańska fabryka o powierzchni ponad 30 tys. mkw. produkować będzie podzespoły do samochodów elektrycznych. Zatrudnienie znajdzie tu 450 osób.

Firma Tuopu, z siedzibą w Ningbo w Chinach, powstała w 1983 r., a od 30 lat skupia swoją działalność na branży motoryzacyjnej. Zajmuje się badaniami, rozwojem i produkcją takich rozwiązań jak system antywibracyjny, zautomatyzowany system jazdy, czy system zarządzania termicznego.

- To doskonały przykład nearshoringu, czyli tworzenia bezpiecznego zaplecza w zakresie budowania zapasów podzespołów dla producentów samochodów na naszym kontynencie. Cieszymy się, że jako deweloper mamy możliwość zapewnić firmie Tuopu specjalistyczną, dostosowaną do wymogów branży automotive przestrzeń. Poznań to doskonały wybór ze względu na dostępność wysoko wykwalifikowanej kadry inżynierskiej oraz obecność firm z sektora, np. Volkswagen i Solaris - komentuje Bartłomiej Krawiecki, członek zarządu, Head of Development w 7R.

Deweloper przygotowuje obiekt w ścisłej współpracy z Tuopu, aby zaprojektowana z dbałością o szczegóły przestrzeń obsłużyła złożoność procesów produkcyjnych, a konstrukcja budynku była odpowiednio przygotowana pod instalacje najemcy. Budynek będzie dostosowany pod stałe miejsca pracy, a co za tym idzie, zwiększone zostaną parametry doświetlenia światłem dziennym do 12,5 proc. oraz zostaną pogrubione izolacje ścian i dachu. Będzie wyposażony w kanały technologiczne zatopione w posadzce, a trafostacja da możliwość poboru mocy zabezpieczonej na poziomie 3 600 kVA. W ramach inwestycji deweloper zbuduje nową drogę do obsługi logistycznej nieruchomości. 7R City Park Poznań spełni wymagania dotyczące rozwiązań proekologicznych, które zostaną potwierdzone certyfikacją BREEAM na poziomie Very Good.

Prace przygotowawcze na terenie inwestycji ruszyły na przełomie lutego i marca bieżącego roku. Budynek dla Tuopu zostanie oddany do użytku w I kwartale 2022. Generalnym wykonawcą robót budowlanych jest firma Goldbeck.

7R City Park Poznań jest zlokalizowany w granicach administracyjnych Poznania — zaledwie 5 km od centrum miasta oraz 4 km od węzła autostradowego Krzesiny (A2/S11).