Nearshoring: tanio i szybko już było. Teraz ma być dobrze i blisko

W sektorze SSC i BPO nie ma już tak wielkiego jak kiedyś entuzjazmu, aby otwierać centra usług wspólnych na innych kontynentach. Presja na to, żeby było tanio i szybko zniknęła. Coraz częściej zarządzający firmami przywiązują wagę do jakości i bliskości czasowej i kulturowej - tłumaczył Paweł Barański, partner, szef Działu Doradztwa Podatkowego i Prawnego KPMG w Polsce podczas sesji EEC „Nearshoring”.

Nearshoring w ostatnich dwóch latach stał się jeszcze bardziej ciekawszy i zyskał więcej wymiarów, głównie przez pandemię i zaburzenia łańcuchów dostaw. Z kolei w ostatnich kilku miesiącach nabrał jeszcze innego wymiaru przez wojnę w Ukrainie.

- Z punktu widzenia naszych klientów nearshoring to przenoszenie coraz bardziej wyspecjalizowanych funkcji, które nie są związane z głównym biznesem do obszarów regionalnie i czasowo związanych z miejscem, gdzie rzeczywista działalność jest prowadzona - tłumaczył Paweł Barański, partner, szef Działu Doradztwa Podatkowego i Prawnego KPMG w Polsce podczas sesji EEC „Nearshoring”.

Nearshoring to jakość i bliskość

W znacznej mierze zjawisko dotyczy centrów wsparcia, które zajmują się kwestiami finansowymi, księgowymi, sektorami: IT i HR, czyli funkcjami niezwiązanymi z głównym biznesem.

Nowe otwarcie: onshoring

Zdaniem eksperta, ze względu na ostatnie wydarzenia za naszą wschodnią granicą i w Europie, wkrótce na znaczeniu zyska onshoring. - To zdecydowanie nowe otwarcie. Biznes będzie chciał mieć wszystkie funkcje wsparcia w tym samym miejscu i strefie czasowej - zapowiada Paweł Barański.

Oczywiście sprzyjać temu będzie najnowsze dziecko pandemii, czyli świadczenie usług zdalnych.

- Będzie to również miało bardzo duże znaczenie dla szeroko pojętego nearshoringu. Już widzimy tendencję do otwierania dużych centrów usług w jednej lokalizacji, na przykład w Katowicach, Wrocławiu czy Trójmieście i bardzo odważne zatrudnianie w nich osób, które nie są w ogóle związane z tymi miastami. Wyposaża się je w możliwość pracy zdanej w trybie ciągłym, bez obowiązku przychodzenia do biura - wyjaśnia Paweł Barański.

Zatem centra usług wspólnych - ze względu na globalne wydarzenia oraz zmieniające się trendy rynku pracy - zaczną się otwierać dużo bliżej centrali biznesu - w Europie, albo nawet w rodzimym kraju.