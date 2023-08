W kluczowej, dla prowadzenia działalności produkcyjnej, lokalizacji NEFAB Packaging Poland otworzy swój największy oddział w Polsce – zajmie blisko 10 300 mkw. powierzchni przemysłowo-magazynowej i prawie 600 mkw. przestrzeni biurowej. Usytuowanie CTPark Gdańsk Port, zapewniające dostęp do transportu morskiego, lotniczego, drogowego i kolejowego, wesprze procesy logistyczne przedsiębiorstwa oraz ułatwi dystrybucję towarów. Dostawy będą realizowane głównie na terenie Polski, przede wszystkim do Northvolt – firmy produkującej w Gdańsku systemy magazynowania energii oraz moduły bateryjne zastępujące silniki spalinowe w maszynach wykorzystywanych w przemyśle.

Doskonała lokalizacja, bardzo blisko głównego klienta NEFAB Packaging Poland, stała się powodem wyboru CTPark Gdańsk Port jako miejsca dalszej ekspansji firmy w regionie pomorskim. Wieloetapowa logistyka opakowań, czas transportu oraz możliwość szybkiej reakcji w nieprzewidzianych sytuacjach to inne argumenty przemawiające za tym położeniem.

Analizując różne oferty, doszliśmy do wniosku, iż miejsce, które wybraliśmy jest strategiczne pod kątem rozwoju naszej firmy. Wynika to bowiem z lokalizowanych tam nowych, potencjalnych klientów. Wybierając usytuowanie nowego oddziału, kierowaliśmy się również podpisaniem kontraktu ze strategicznym dla nas partnerem biznesowym, jakim jest Northvolt - wskazuje Artur Karnecki , Managing Director w NEFAB .

Dynamiczny rozwój NEFAB Packaging Poland jest powiązany z ciągłym opracowywaniem coraz inteligentniejszych rozwiązań w zakresie opakowań i logistyki. Swoją ofertę firma kieruje do branż: telekomunikacyjnej, energetycznej, motoryzacyjnej, jak również datacom i healthcare oraz przemysłu związanego z technologią baterii litowo-jonowych. Uruchomienie produkcji w CTP Gdańsk Port wiąże się z przystosowaniem hali pod montaż specjalistycznych maszyn niezbędnych do wprowadzenia innowacyjnych rozwiązań i serwisów opakowaniowych, zgodnie z rosnącymi wymogami klientów, jak również celami środowiskowymi. Zainstalowane urządzenia i technologie pozwolą firmie sprostać restrykcyjnym wymaganiom pod kątem czystości zarówno opakowań, jak i produktów. Umożliwią także NEFAB Packaging Poland rozpoczęcie nowego projektu pod konkretnego klienta.

Uruchamianie linii produkcyjnych w pobliżu rynków zbytu to trend, który obserwujemy od miesięcy i na który odpowiadamy, budując w Polsce obiekty spekulacyjne. Dostarczamy infrastrukturę dostosowaną do zmieniających się potrzeb rynkowych, otoczenia gospodarczego i dostępną dla najemców od zaraz. To nasz wkład w rozwój krajowego przemysłu i gospodarkę, która coraz mocniej uniezależnia się od produkcji i dostaw z innych państw, stając się konkurencją dla światowych potęg w zakresie eksportu. Sukces komercjalizacyjny naszego debiutanckiego parku biznesowego na Pomorzu to kolejne potwierdzenie słuszności przyjętej strategii inwestycyjnej. Gratulujemy NEFAB Packaging Poland tak dynamicznego rozwoju i startu pierwszego zakładu produkcyjnego w Gdańsku - mówi Bogi Gabrovic, Deputy Country Head w CTP Poland.