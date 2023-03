Newport Logistics Fund II został założony w Luksemburgu jako spółka inwestycyjna. Drugi fundusz chce pozyskać 100 mln euro na dalsze inwestycje w Europie Zachodniej.

30 marca 2023 roku Newport Logistics Fund II S.C.A., SICAV-RAIF został utworzony w Luksemburgu jako spółka inwestycyjna.

Fundusz chce pozyskać 100 mln EUR, które zostaną zainwestowane w pełny cykl inwestycyjny związany z budową i komercjalizacją różnego rodzaju nieruchomości magazynowych. Fundusz koncentruje swoją działalność na inwestycjach w Europie Zachodniej, gdzie obecnie analizowane są projekty w Wielkiej Brytanii, Niemczech, Belgii, Hiszpanii i Szwecji.

Nasza strategia zakłada finansowanie budowy nowoczesnych magazynów i obiektów logistycznych w Europie w oparciu o dywersyfikację aktywów i ich lokalizację w celu zapewnienia najlepszych zwrotów dla naszych inwestorów - powiedział Szymon Ostrowski, Dyrektor Zarządzający Funduszu.

Wszystkie obiekty przemysłowe finansowane przez Newport Logistics Fund znajdują się w strategicznych lokalizacjach w całej Europie.

Zaledwie 10 miesięcy zajęło pierwszemu funduszowi zebranie 50 milionów euro od inwestorów z Europy Zachodniej, Polski, USA i UAE. Zebrane pieniądze zostały już w pełni zainwestowane w trzy projekty zlokalizowane w Amsterdamie, Londynie i Zgierzu (centralna Polska) oferując inwestorom zdywersyfikowany portfel aktywów.

Pierwszym finansowanym projektem jest centrum dystrybucyjne w Almere pod Amsterdamem o powierzchni 23 400 mkw. które zostanie oddane do użytku na początku 2024 roku. Druga inwestycja znajduje się w rejonie zachodniego Londynu, w niewielkiej odległości od jednego z największych lotnisk na świecie - Heathrow i obejmie 7 500 mkw., co zapewni doskonałą obsługę logistyczną ostatniej mili i sprawne dotarcie do mieszkańców Londynu. Ostatni projekt zlokalizowany jest w centralnej Polsce, w okolicach Zgierza, przy autostradzie A2, łączącej m.in. Warszawę z Berlinem. Inwestycja obejmuje dwa budynki o łącznej powierzchni 33 500 mkw.

Kluczowym kryterium inwestycyjnym Newport Logistics Fund jest wysoki standard zrównoważonego budownictwa i obiekty spełniają cele ESG zarówno klientów, jak i użytkowników. Dlatego też każdy projekt zostanie poddany certyfikacji BREEAM.

