Nexans Industry Solutions przedłużyła umowę najmu przestrzeni w Parku Szczecin Trzebusz. Firma zdecydowała się też powiększyć wynajmowaną powierzchnię o niemal 4 tys. mkw. Do dyspozycji najemcy będzie łącznie blisko 9 tys. mkw. przestrzeni.

Firma powiększyła wynajmowaną powierzchnię o 4 tys. mkw.

Na skutek nowej umowy do dyspozycji najemcy będzie łącznie blisko 9 tys. mkw. powierzchni magazynowej.

Park Szczecin Trzebusz, wchodzący w skład portfolio Savills Investment Management w Polsce, oferuje łącznie 70 tys. mkw. powierzchni.

Obiekt jest obecnie w pełni wynajęty.

Savills Investment Management podpisał umowę przedłużenia najmu w Parku Szczecin Trzebusz ze spółką z grupy Nexans działającej w sektorze projektowania i produkcji systemów kablowych.

Firma powiększyła wynajmowaną przestrzeń o dodatkowe niemal 4 tys. mkw., w efekcie czego do swojej dyspozycji łącznie będzie miała ok. 9 tys. mkw. Nowa powierzchnia została wynajęta na 7 lat, a umowę najmu dotychczas zajmowanej przestrzeni (blisko 5 tys. mkw.) przedłużono o kolejne 5 lat.

Nexans zatrudnia 28 tys. osób w 42 krajach, a nadrzędnym celem firmy jest opracowywanie rozwiązań w obszarze elektryfikacji. Nexans prowadzi działalność w czterech głównych obszarach biznesowych: wytwarzanie i przesył energii, dystrybucja, użytkowanie oraz przemysł i rozwiązania. Firma notowana jest na giełdzie w Paryżu.

Nexans Industry Solutions jest jedną z trzech spółek w Polsce należących do koncernu Nexans i jedyną zlokalizowaną w Szczecinie. W Parku Szczecin Trzebusz swoją działalność prowadzi od 2020 roku. Oddział ten specjalizuje się w produkcji zestawów i wiązek do turbin wiatrowych.

Nexans Industry Solutions jest kolejnym najemcą, który w tym roku zdecydował się przedłużyć umowę w Parku Szczecin Trzebusz, a zarazem pierwszym, który tak znacząco powiększył wynajmowaną przestrzeń - powiedziała Gabriela Matysek-Mazurczak, Asset Manager, Savills IM Poland.

- Kontynuujemy rozwój naszej spółki w Szczecinie i niezwykle cieszy nas fakt, że przedłużyliśmy umowę najmu i zarazem powiększyliśmy wynajmowaną powierzchnię, co umożliwi nam realizację naszej wizji. To bardzo istotny krok w rozwoju Nexans Industry Solutions, kończący pewien etap oraz otwierający przed nami możliwości do wyznaczania i osiągania kolejnych ambitnych celów biznesowych - podsumował Serafim Ognyanov, dyrektor zarządzający, Nexans Industry Solutions.

Park Szczecin Trzebusz to projekt logistyczny, który został oddany do użytkowania w 2019 roku. Obiekt oferuje łącznie 70 tys. mkw. powierzchni magazynowej i zlokalizowany jest we wschodniej części Szczecina, w dzielnicy Dąbie przy ul. Cynkowej 12.

Powierzchnia magazynowa Parku Szczecin Trzebusz składa się z dwóch budynków klasy A. Wyposażona jest w oświetlenie LED, ogrzewanie gazowe, instalację tryskaczową, strefę dokową z rampami jak i bramami „0”, monitoring CCTV, jak i zaawansowany system zarządzania wjazdem. Przestrzeń może zostać przystosowana do składowania oraz lekkiej produkcji. Na terenie inwestycji znajdują się także place manewrowe oraz miejsca parkingowe. Obiekt, wchodzący w skład portfolio Savills IM, posiada certyfikat BREEAM International New Construction.

