Nie da się oddzielić rozwoju zrównoważonego od zwykłego

Kluczowa jest kompleksowa strategia ESG. Jeśli jej nie ma, bardzo trudno będzie prowadzić biznes.

Najemcy częściej niż kiedykolwiek preferują wynajem swoich powierzchni magazynowych w zrównoważonym projekcie - przyznaje Jeremy Cordery, wiceprezes ds. operacyjnych i założyciel MDC2.

- Nie da się oddzielić zrównoważonego rozwoju od tego zwykłego. Nasze procesy i produkty opierają się na długoterminowym zarządzaniu i dbaniu o to, żeby przekazywać je w jak najlepszym stanie kolejnym właścicielom. Prowadząc biznes stajemy się częścią społeczności, za którą jesteśmy odpowiedzialni. Dlatego stwarzamy jak najlepsze środowisko pracy i projekty, które mają być zrównoważone środowiskowo i służyć kolejnym pokoleniom - tłumaczy Jeremy Cordery, wiceprezes ds. operacyjnych i założyciel MDC2.

ESG - symbioza trzech obszarów

Według eksperta, związek między poszczególnymi aspektami ESG: środowiskiem, społeczeństwem i ładem korporacyjnym musi mieć charakter symbiotyczny.

– Poszczególne aspekty ESG często się przenikają. Jest to możliwe na naszym rynku tylko wtedy, gdy buduje się od podstaw firmę skoncentrowaną na ESG, a nie modernizuje i wykonuje działania wstecz w celu dostosowania do zewnętrznych nacisków. W MDC2 od samego początku i świadomie inwestujemy w ESG i wierzymy w to w stu procentach. Nie ma innego wyjścia, mając świadomość zachodzących na świecie zmian - podkreśla Jeremy Cordery.

Wysiłki się opłacają, bo pozytywna reakcja inwestorów jest namacalna.

- Zbyt długo rynek zbyt chętnie ignorował zasady ESG, a nasze podejście naprawdę pomaga nam w relacjach inwestorskich. Kluczowa jest kompleksowa strategia ESG. Jeśli jej nie ma, bardzo trudno będzie prowadzić biznes. Najemcy częściej niż kiedykolwiek preferują wynajem swoich powierzchni magazynowych w zrównoważonym projekcie - przyznaje Jeremy Cordery.

Kompensacja drogą do zeroemisyjności

Jak MDC2 przygotowuje się do zeroemisyjności? Zdaniem wiceprezesa, to zarówno proces, jak i cel. Można go osiągnąć jedynie poprzez szczegółowe podejście do wyboru lokalizacji, zaopatrzenia, budowy i eksploatacji. Według ekspertów RICS, węgiel w formie stałej odpowiada za ponad połowę całego śladu węglowego w nowym, energooszczędnym budynku.

- Musimy więc przyjrzeć się zarówno procesowi projektowania, budowy, jak i eksploatacji, ale konieczna jest kompensacja. Operacyjnie, jeśli zbudujemy wysokiej jakości budynek z elementami pasywnymi wraz z dostępem do energii odnawialnej, możemy znacznie zmniejszyć eksploatację węgla oraz poziom kompensacji. Jednak jest ona nieodzowną częścią strategii zeroemisyjności i wierzymy, że nasza współpraca z fundacją Las Na Zawsze jest jednym z ważnych kroków w tym kierunku - wyjaśnia Jeremy Cordery.

Firma współpracuje z zewnętrznymi podmiotami dostarczającymi rozwiązania fotowoltaiczne, aby zapewnić optymalne instalacje zarówno dla swoich najemców, jak i inwestorów.

- Pracujemy nad wymaganiami taksonomii UE i wpływem, jaki będzie ona miała na naszych dostawców, którym pomagamy się do nich dostosować - dodaje Jeremy Cordery, wiceprezes ds. operacyjnych i założyciel MDC2.

