Nie tylko Lisek, Glovo, Biedronka i Żabka chcą być ultraszybkie. Q-commerce umacnia pozycję nad Wisłą

Q-commerce, inaczej quick commerce, jest jednym z kluczowych trendów, które mają wpływ na rynek magazynowy w Polsce - podaje Cushman & Wakefield w raporcie "E-commerce pęka w szwach, a magazyny razem z nim".

Quick commerce to coraz częstszy element handlu internetowego, który polega na szybkim dostarczeniu zakupów spożywczych zamówionych online pod drzwi naszego mieszkania.

Ostatnio jak grzyby po deszczu powstają w największych polskich miastach tzw. dark stores.

Q-commerce w Polsce to relatywnie nowy kierunek w handlu i logistyce. Kurierzy na rowerach czy skuterach widoczni są na naszych drogach od mniej więcej trzech lat, by w ten sposób odpowiedzieć na potrzeby kupujących. Według raportu "E-commerce pęka w szwach, a magazyny razem z nim" firmy Cushman & Wakefield, polscy konsumenci są najbardziej niecierpliwymi kupującymi w Europie – podczas gdy za naszą zachodnią granicą firmy ograniczają dostawy same day delivery z powodu braku popytu, Polacy są gotowi nawet dopłacić, aby otrzymać towar tak szybko, jak to możliwe.

Dark Stores w Polsce

Na razie nad Wisłą rozwija się koncept mniejszych dark stores, które znajdują się często w lokalach handlowych wspólnot mieszkaniowych, choć potencjał może być spory, jeśli przyjrzymy się innym rynkom. Dark stores mogą być różnej wielkości – od osiedlowego sklepu, aż do dużego magazynu typu fulfillment liczącego kilkadziesiąt tysięcy mkw. W USA dark stores tworzone są w miejscu likwidowanych galerii handlowych – podaje Cushman & Wakefield.

Aktualnie polskie dark stores mają bardzo ograniczoną przestrzeń. Zwykle ich powierzchnia nie przekracza 200-250 mkw. a oferta oscyluje wokół 1,5 tys. SKU.

Widoczna jest za to duża konkurencja, która bardzo szybko rośnie, ale w podobnym tempie się wykrusza. Nadal jednak obserwujemy wiele podmiotów działających w Polsce – komentuje Damian Kołata, partner, Head of Industrial & Logistics Agency Poland, Head of E-Commerce CEE, Cushman & Wakefield.

Na rozwojem w Polsce prężnie pracuje francuska firma Stuart, wchodząca w skład Grupy DPD. Do międzynarodowych klientów Stuarta w Wielkiej Brytanii, Francji, Portugalii i Hiszpanii należą między innymi Zara, Leroy Merlin, Ikea, Decathlon, McDonald's, Carrefour czy Nespresso. Międzynarodowy gracz realizuje szybkie dostawy nie tylko dla restauracji i sektora spożywczego, ale także handlu detalicznego i e-commerce.

Polski debiut firmy miał miejsce we wrześniu 2020 r. od startu w Toruniu i Szczecinie, gdzie firma współpracuje ze spółką AmRest oraz zrealizowała pilotaże z lokalnymi sklepami w segmencie detalicznym i spożywczym. W drugiej połowie 2021 roku Stuart zapowiedział wejście na stołeczny rynek delivery – a w planach jest sukcesywne zwiększanie zasięgu.

Z kolei firmy takie jak Lisek uruchomiły już kilkadziesiąt punktów typu dark stores (gdy Lisek.App zaczynał działalność na warszawskiej Woli w 2018 roku, był jedynym podmiotem branży q-commerce w tej części Europy). Magazyny pod marką Lisek z zewnątrz przypominają̨ sklep spożywczy i realizują̨ zamówienia w promieniu około 2 km od danej lokalizacji. Ile takich punktów jeszcze przybędzie? Zapytany przez PropertyNews.pl Lisek odmówił odpowiedzi. Wiadomo jednak, że darsktore’y, które zostały otwarte w kwietniu i maju zeszłego roku, są coraz bliższe rentowności, a tylko w pierwszym kwartale br. firma wygenerowała przychód o 300 proc. większy niż w całym 2021 roku - i to mimo wygaśnięcia pandemii, która była często wskazywana jako najważniejszy czynnik popularności zakupów z błyskawiczną dostawą.

Do otwarcia podobnych obiektów w niedalekiej przyszłości szykują się również̇ Bolt, Wolt, Gorillas, czy Glovo. Ten ostatni świetnie radzi sobie w polskim sektorze delivery - tylko w br. Glovo rozpoczęło działalność w 33 nowych miastach, docierając łącznie do 138 miast i ponad 40 proc. ludności Polski.

Polski rynek delivery jest wciąż chłonny i stwarza możliwości rozwoju dla marki takiej jak Glovo. Przed nami jeszcze wiele lokalnych rynków. Mamy pełne ręce roboty, ale to tylko napędza nas do dalszego rozwoju – komentował wyniki Carlos Silvan, General Manager Glovo Polska.

- Na pewno jest jeszcze wiele innych podmiotów, które mają apetyt na polski rynek, ponieważ e-grocery jest aktualnie najszybciej rosnącą kategorią online - wyjaśnia Damian Kołata. – Jeszcze trzy lata temu rynek e-grocery zajmował ok. 1 proc. całego retailu, teraz to ok. 9 proc. w Europie i 3 proc. w Polsce.

Żabka i Biedronka też chcą być ultraszybkie

Na szybką dostawę decydują się również duzi gracze z sektora dyskontowego i convenience, w tym Żabka i Biedronka. Od zeszłego roku w sklepach sieci Biedronka można zamawiać za pośrednictwem aplikacji Glovo w ramach usługi Biedronka Express BIEK. Usługa jest dostępna w kilku miastach Polski w promieniu 2 km od mini-centrów dystrybucyjnych Biedronki.

Q-commerce na celownikach inwestorów i funduszy venture capital

- Przez pięć miesięcy ubiegłego roku fundusze zainwestowały w q-commerce dwukrotnie więcej niż w cały 2020 roku – podał Damian Kołata.

Sami zainteresowani, czyli firmy z sektora, również pracują nad ciągły rozwojem biznesu. Oferta sukcesywnie rośnie.

- Za naszą zachodnią granicą, m.in. w Niemczech i we Francji w ramach szybkiej dostawy dostarczane są już kosmetyki, odzież czy farmaceutyki – wyliczał podając jednocześnie, że w Polsce, według badań przeprowadzonych dla jednego z klientów, najbardziej popularnym produktem kupowanym w ramach q-commerce jest… proszek do pieczenia.