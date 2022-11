Na ścianach zbiornika wodnego w Prologis Park Łódź powstał mural z wizerunkiem syreny wyłaniającej się z morskiej fali. To kolejna inicjatywa wpisująca się w ideę PARKlife™ wdrażaną przez Prologis we wszystkich parkach logistycznych.

Prologis po raz kolejny wyszedł z niecodzienną inicjatywą. Postanowił ożywić jeden z obiektów na terenie Prologis Park Łódź. Na ścianach ogromnego zbiornika wodnego Alex Maksiov stworzył mural własnego projektu z wizerunkiem syreny wyłaniającej się z morskiej fali. Mural o rozmiarach 8 na 10 wita wszystkich przybywających do Prologis Park Łódź.

Na ścianach ogromnego zbiornika wodnego Alex Maksiov stworzył mural własnego projektu z wizerunkiem syreny wyłaniającej się z morskiej fali. Fot. Mat. prasowe.

- Gdy zobaczyłem wielki zbiornik z wodą, od razu wiedziałem, że powinien się na nim znaleźć wizerunek syreny. To według mnie idealne połączenie wody, która wypełnia zbiornik i lokalizacji, w której się mieści, czyli miasta Łodzi. Syrena budzi zaskoczenie, ale i sympatię. I jest to efekt, jaki chciałem osiągnąć - mówi Alex Maksiov.

Łódzki mural to inicjatywa wpisująca się w ideę PARKlife™ wdrażaną przez Prologis we wszystkich swoich parkach logistycznych. Fot. Mat. prasowe.

Alex Maksiov to uznany artysta specjalizujący się w tworzeniu grafik 3D. Na swoim koncie ma między innymi największy uliczny obraz 3D w Ukrainie o powierzchni 457 mkw. i największy mural w Kijowie (16 pięter). Zdobywca wielu międzynarodowych nagród, od czasu wybuchu wojny tworzy w Polsce pod auspicjami łódzkiej fundacji Urban Forms.

Łódzki mural to inicjatywa wpisująca się w ideę PARKlife™ wdrażaną przez Prologis we wszystkich swoich parkach logistycznych. W jej ramach realizowane są działania mające na celu stworzyć przyjazną użytkownikom przestrzeń. Stąd m.in. zlokalizowane w parkach tereny zielone, plenerowe minibiblioteki z bogatą ofertą bestsellerów i zastosowanie rozwiązań wspierających transport niskoemisyjny, takich jak stacje naprawy rowerów czy stanowiska do ładowania samochodów elektrycznych.

