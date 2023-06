KOSTAL Automobil Elektrik, firma specjalizująca się w dostarczaniu rozwiązań dla sektora motoryzacyjnego, podpisała umowę na ponad 17 000 mkw. powierzchni produkcyjnej w Panattoni Park Lublin IV.

Panattoni Park Lublin IV to nowa inwestycja, która będzie się składać z dwóch budynków.

Będzie oferować łącznie ok. 52 500 mkw. nowoczesnej powierzchni magazynowej.

W poszukiwaniu nowej lokalizacji oraz procesie negocjowania warunków technicznych i komercyjnych najmu firmę KOSTAL reprezentowali eksperci z międzynarodowej agencji doradczej Cushman & Wakefield.

KOSTAL Automobil Elektrik to największa z pięciu dywizji biznesowych Grupy KOSTAL. Firma została założona 1912 roku w Niemczech i aktualnie jest obecna w 21 krajach, między innymi na terenie Hiszpanii, we Włoszech, Bułgarii, Ukrainie, Meksyku, USA, Brazylii, w Chinach, czy Japonii. KOSTAL zatrudnia na całym świecie prawie 20 000 pracowników i generuje 3,3 miliarda euro sprzedaży. W skład Grupy wchodzi też dostawca rozwiązań w obszarze fotowoltaiki, czy elektroniki sterującej KOSTAL Industrie Elektrik, KOSTAL Connectors – producent złączy wtykowych, KOSTAL Solar Electric GmbH – wiodący dostawca falowników i systemów magazynowania energii oraz SOMA GmbH, dostarczający klientom systemy testowania i automatyzacji produktów mechatronicznych i elektronicznych.

Specjalizacją KOSTAL Automobil Elektrik jest z kolei rozwój i produkcja zaawansowanych technologicznie podzespołów elektronicznych, elektromechanicznych i mechatronicznych dla przemysłu motoryzacyjnego.

- Po przeanalizowaniu danych rynkowych oraz możliwości ulokowania nowego zakładu produkcyjnego, firma KOSTAL podjęła decyzję o stworzeniu nowego zakładu w Świdniku, w województwie lubelskim. Polskie lokalizacje rywalizowały w procesie wyboru z innymi krajami w Europie Środkowo-Wschodniej. Na wybór Świdnika wpłynęły zalety w sferze logistyki: bliskość do naszych zakładów w Ukrainie oraz do zakładów naszych klientów na południe od Polski i w Europie Zachodniej. Ważnymi argumentami była dostępność siły roboczej w regionie, a także zachęty strefy ekonomicznej. Warto wspomnieć, że jest to początek działalności Grupy KOSTAL w Polsce z dużym potencjałem rozwojowym na przyszłość – powiedział Radosław Szkup, Członek Zarządu i Dyrektor Zarządzający KOSTAL Automotive Poland sp. z o.o.

Konrad Jacewicz. Fot. Mat. pras.

W Panattoni Park Lublin IV KOSTAL wynajął blisko 15 500 mkw. powierzchni produkcyjno-magazynowej oraz ok. 1700 mkw. przestrzeni biurowej. Budynek zostanie w pełni dostosowany do potrzeb i działalności produkcyjnej firmy. Zakończenie budowy i przekazanie zakładu jest planowane już na listopad 2023 roku – powiedział Konrad Jacewicz, Associate w dziale Powierzchni Przemysłowych i Logistycznych Cushman & Wakefield.

Inwestycja KOSTAL w Świdniku może być początkiem nowego trendu w rozwoju sektor magazynowo-produkcyjnego w tej części Polski.

- Zakłócenia globalnych łańcuchów dostaw i działalności produkcyjnej, które mają wpływ między innymi na branżę motoryzacyjną, coraz częściej motywuje firmy do wdrożenia strategii nearshoringowych i przeniesienia swojej działalności do lokalizacji gwarantujących ciągłość operacyjną. W Polsce beneficjentem tego trendu mogą być województwa lubelskie i podkarpackie, gdzie powstaje coraz więcej nowoczesnych inwestycji magazynowych. Na ich korzyść przemawia też poprawiające się zaplecze infrastrukturalne, między innymi dzięki nowej drodze ekspresowej S19, umożliwiające płynne dostawy na rynki zachodnie. Te aspekty miały również znaczenie w przypadku decyzji naszego klienta, firmy KOSTAL, o ulokowaniu działalności w okolicach Lublina– tłumaczy Magdalena Muszyńska, Negocjator w dziale Powierzchni Przemysłowych i Logistycznych Cushman & Wakefield.

Panattoni Park Lublin IV to nowa inwestycja, która będzie się składać z dwóch budynków, oferujących łącznie ok. 52 500 mkw. nowoczesnej powierzchni magazynowej. Inwestycja jest zlokalizowana w Świdniku, bezpośrednio przy skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej 822 i drogi krajowej S17.

- KOSTAL Automobil Elektrik jest kolejną znaczącą firmą z branży automotive, która doceniła nasze lubelskie lokalizacje. To potwierdza, że Panattoni jako deweloper doskonale rozumie specyfikę i potrzeby tej branży, dostarczając nowoczesne powierzchnie z potencjałem do prowadzenia zróżnicowanych procesów produkcyjnych i magazynowych. Jednocześnie potwierdza też potencjał województwa lubelskiego, które zyskuje na zjawisku nearshoringu i staje się motorem napędowym całej Polski Wschodniej. Probiznesowa postawa władz lokalnych, rozwój takich lokalizacji jak Świdnicka Strefa Aktywności Gospodarczej, dostęp do wykwalifikowanej kadry i wreszcie - rosnący wolumen nowoczesnej powierzchni przemysłowej, skutecznie przyciągają biznes, w tym globalnych graczy – mówi Katarzyna Osińska, Development Director w Panattoni.

