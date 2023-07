Większość ubiegłorocznych bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Polsce pochodziła z Niemiec, Japonii i Szwajcarii. To niespodzianka, bo - o ile Niemcy utrzymały pozycję - to na drugim i trzecim miejscu do tej pory były USA i Korea.

W Polsce liczba bezpośrednich inwestycji zagranicznych wzrosła w zeszłym roku o 23 proc.

Najbardziej popularne w zeszłym roku sektory to IT i nowoczesne usługi biznesowe oraz transport i logistyka.

Produkcja wcale nie odchodzi do lamusa. Firmy chcą produkować lokalnie. Fabryki powstają, ale są mniejsze, więc oferują mniej miejsc pracy.

Najbardziej atrakcyjne dla inwestorów zagranicznych okazało się w ubiegłym roku Mazowsze, które od zawsze jest magnesem dla biznesu oraz Górny i Dolny Śląsk.

Na poziomie globalnym, dane Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju pokazują, że po bardzo dobrym 2021 r., nastąpił w 2022 r. wyraźny spadek przepływów kapitałowych - aż o 26 proc. To dużo.

Liczba bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Europie wzrosła zaledwie o 1 proc. Liderami niezmiennie pozostają Francja Niemcy i Wielka Brytania.

- Powodów jest wiele. To m.in. wychodzenie z pandemii, wybuch wojny w Ukrainie, kryzys energetyczny czy szok cenowy oraz wiele innych czynników, przez które bezpośrednie inwestycje zagraniczne się nie obroniły w minionym roku - wylicza Iwona Chojnowska-Haponik, Business Consulting Director JLL.

Kraje, które są największymi odbiorcami bezpośrednich inwestycji zagranicznych - USA i Chiny najmocniej odczuły ten spadek.

Greenfieldy na globalnym topie

Wszystkie kraje walczą o inwestycje typu greenfield. - Chodzi o budowanie nowych fabryk, czy centrów usług poszczególnych sektorów. Trochę ucierpiały na tym fuzje i przejęcia - tłumaczy Iwona Chojnowska-Haponik.

Przykłady ostatnich bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Polsce. Opracowanie własne JLL 2023.

Prognozy są optymistyczne. W dalszym ciągu będziemy obserwować przyrost inwestycji w wielu sektorach gospodarki.

- Jednocześnie na rynku pojawiają się nowe sektory, takie jak: farmacja, która powoli zaczyna opuszczać Chiny i wracać m.in. do Europy - dodaje ekspertka.

Według raportu EY „Atrakcyjność inwestycyjna Europy” w 2022 r. liczba bezpośrednich inwestycji zagranicznych wzrosła zaledwie o 1 proc. Liderami niezmiennie pozostają Francja Niemcy i Wielka Brytania.

Kto inwestuje w Polsce? Według NBP największym inwestorem w Polsce są Niderlandy (47,115 mln euro). Warto podkreślić, że w tej grupie inwestorów ukryci są gracze spoza Unii Europejskiej, którzy ulokowali w Holandii swoją działalność. Robią tak ze względu na bardzo atrakcyjne warunki podatkowe - wyjaśnia Iwona Chojnowska-Haponik, Business Consulting Director JLL.

- Kraje te od zawsze były największymi beneficjentami inwestycji zagranicznych i obroniły się przez utratą inwestorów, ale przyrost był mniej dynamiczny niż w innych częściach Europy, często jednocyfrowy, np. we Francji (3 proc.), albo ujemny, jak w Niemczech. Z kolei w Wielkiej Brytanii, gdzie wzrost też był negatywny, powstało najwięcej miejsc pracy - tłumaczy Iwona Chojnowska-Haponik.

Nowi gracze na rynku

W Polsce liczba bezpośrednich inwestycji zagranicznych wzrosła w zeszłym roku o 23 proc. Nastąpił jednak spadek nowych miejsc pracy. Stało się tak z kilku powodów, uniwersalnych dla wielu europejskich rynków.

Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Polsce. Opracowanie własne JLL. Dane NBP.

- Firmy, świadome negatywnej sytuacji demograficznej i trudnościami ze znalezieniem pracowników, inwestują w automatyzację swoich zakładów i centrów nowoczesnych usług biznesowych. W ten sposób przygotowują się do trendu wskazującego na to, że z rynku pracy będą wkrótce znikać ludzie - wyjaśnia Iwona Chojnowska-Haponik.

W ubiegłym roku, na mapie najciekawszych lokalizacji inwestycyjnych pojawili się nowi gracze.

- Ogromnym zaskoczeniem jest Turcja, w której inflacja sięgała poziomów 70 - 80 proc. Działo się tak dlatego, że wielu inwestorów prowadzi swoje rozliczenia w dolarach i euro, zatem kryzys tureckiej waluty nie bardzo ich dotykał, więc decydowali się na inwestycje w tym kraju - opisuje ekspertka JLL.

Turcja oferuje wyjątkowo ciekawe warunki inwestycyjne: dużo niższe koszty pracy oraz atrakcyjne zachęty dla inwestorów.

Kolejnym krajem na mapie inwestycyjnych nowicjuszy jest Portugalia.

- Kraj ten doskonale się wpisuje w zielony trend. Nie tylko oferuje dużo tańszą energię niż inne kraje europejskie, ale daje też dostęp do zielonej energii. To bardzo poważna przewaga konkurencyjna Portugalii. Dodatkowo kraj ten ma świetnie wykształconych specjalistów IT - opisuje Iwona Chojnowska-Haponik.

Jakie sektory były atrakcyjne w 2022 r.?

Najbardziej popularne w zeszłym roku sektory to IT i nowoczesne usługi biznesowe oraz transport i logistyka.

- Popularna była również produkcja, która wcale nie odchodzi do lamusa. Wręcz przeciwnie, doświadczamy drugiej fali reindustrializacji. Firmy chcą produkować lokalnie ze względu na porwane w czasie pandemii łańcuchy dostaw - tłumaczy Iwona Chojnowska-Haponik.

Skumulowany napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych według wartości i sektorów. Opracowanie własne JLL. Dane NBP.

Lokalna produkcja oznacza mniejsze zatrudnienie, ponieważ sprzedaż ma się odbywać na rynkach regionalnych, bliżej konsumentów, więc powstające obiekty są mniejsze, choć łącznie jest ich więcej, ale są rozproszone po całej Europie.

- W przyszłości pojawią się nowe sektory, głównie związane z zieloną energią, elektryfikacją - zapowiada Iwona Chojnowska-Haponik.

Jaki kapitał wchodzi do Polski?

W Polsce, według pierwszych nieoficjalnych danych Narodowego Banku Polskiego, przyrost wolumenu, czyli kapitału, który napłynął do Polski w ubiegłym roku wzrósł niewiele ponad 3 proc.

- Nie jest to zatem tak fantastyczny skok, z jakim mieliśmy do czynienia pomiędzy 2020 r. i 2021 r., gdy ten wskaźnik przekroczył 79 proc. Jednak fakt, że bezpośrednie inwestycje zagraniczne jednak rosły w dalszym ciągu pokazuje, że gospodarka jest odporna na kryzysy - uważa Iwona Chojnowska-Haponik.

Kto inwestuje w Polsce? Według NBP największym inwestorem w Polsce są Niderlandy (47,115 mln euro).

- Rzeczywiście, mamy stamtąd bardzo wiele ciekawych inwestycji, ale warto podkreślić, że w tej grupie inwestorów ukryci są gracze spoza Unii Europejskiej, którzy ulokowali w Holandii swoją działalność. Robią tak ze względu na bardzo atrakcyjne warunki podatkowe - wyjaśnia Iwona Chojnowska-Haponik.

Zamiana miejsc na podium inwestorów

Stałym i jednym z największych inwestorów w naszym kraju są Niemcy (40,07 mln euro). Według statystyki Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu, która obsługuje dużych inwestorów wchodzących do Polski, większość ubiegłorocznych projektów przyszła z takich krajów, jak: Niemcy, Japonia i Szwajcaria.

- To ciekawy zestaw, bo - o ile Niemcy utrzymały dominującą pozycję - to na drugim i trzecim miejscu nastąpiła zmiana, bo do tej pory były to Stany Zjednoczone i Korea. Dlaczego? Pokazały to zarówno przepływy globalne, jak i europejskie - Amerykanie trochę spowolnili swoją działalność inwestycyjną - tłumaczy Iwona Chojnowska-Haponik.

Skumulowane bezpośrednie inwestycje zagraniczne w mln euro według krajów napływu. Opracowanie własne JLL. Dane NBP.

Dokąd płynie kapitał? Przede wszystkim do sektora produkcyjnego. W dalszym ciągu 31 proc. wszystkich lokowanych w naszym kraju pieniędzy trafia do tego segmentu. Branży tej rośnie jednak konkurencja, czyli nowoczesne usługi dla biznesu, IT oraz R&D.

Które województwa są najatrakcyjniejsze dla inwestorów?

Najbardziej atrakcyjne dla inwestorów okazało się Mazowsze, które od zawsze jest magnesem dla biznesu oraz Górny i Dolny Śląsk.

- O dziwo, dostępność kadr w województwie pomorskim i lubelskim, nie skusiła zagranicznych graczy. Za to Podkarpacie bardzo skorzystało w ostatnich latach na napływie inwestycji, głównie sektora lotniczego i motoryzacyjnego - wylicza Iwona Chojnowska-Haponik.

Najbardziej atrakcyjne dla inwestorów okazało się Mazowsze, które od zawsze jest magnesem dla biznesu oraz Górny i Dolny Śląsk.

Zdaniem ekspertki, w przyszłości firmy w związku z wyzwaniami, takimi jak m.in.: konkurencyjny rynek pracy, wysoka inflacja, zakłócenia łańcuchów dostaw, czy rosnące ryzyka geopolityczne, będą szukały spokojnego portu, w którym znajdą dobrą i przewidywalną sytuację gospodarczą z dostępem do pracowników i dobrym stosunkiem jakości do ceny.

- Polska odpowiada na bardzie wiele tych wyzwań i wpisuje się w nowe trendy mówiące o regionalizacji produkcji oraz jej digitalizacji i automatyzacji - podsumowuje Iwona Chojnowska-Haponik, Business Consulting Director JLL.

Magazyny, obiekty logistyczne, budynki produkcyjno-magazynowe oraz tereny inwestycyjne - zobacz oferty na PropertyStock.pl