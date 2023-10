Nissens Automotive zwiększa powierzchnię najmu w Panattoni Park Poznań. Zwiększenie centralnej jednostki logistycznej w regionie CEE to wynik ekspansji producenta, która rozpoczęła się w Polsce ponad cztery lata temu.

DB Schenker podwaja powierzchnię magazynową dla Nissens Automotive.

Nowy centralny magazyn dla Europy Środowo-Wschodniej zlokalizowany w Polsce.

DB Schenker zapewnia obsługę logistyczną Nissens od 2019.

Nissens Automotive jest jednym z kluczowych sektorów dla operatora.

Nowy magazyn dla Nissens Automotive obsługiwany przez DB Schenker oficjalnie otwarty. Zwiększenie centralnej jednostki logistycznej w regionie CEE to wynik ekspansji producenta, która rozpoczęła się w Polsce ponad cztery lata temu. DB Schenker wspiera rozwój swojego klienta od samego początku zapewniając usługi z zakresu logistyki kontraktowej. Lokalizacja pełni rolę centrum dystrybucyjnego dla produktów Nissens i AVA, dwóch z trzech marek Grupy Nissens Automotive.

Wraz z rozbudową magazynu centralnego w Polsce, jeszcze bardziej zwiększamy bliskość produktów Nissens i AVA oraz powiązanych usług dla klientów w całej Europie. Cieszymy się, że możemy zapewnić to samo portfolio najwyższej klasy, wydajnych, elastycznych i dostosowanych rozwiązań w zakresie łańcucha dostaw dla klientów obydwu marek - mówi Esben Jansen, Vice President Supply Chain, Nissens Group.

Nowy obiekt zlokalizowany w parku logistycznym Panattoni Park Poznań XII. Magazyn liczy prawie 20 tys. mkw. powierzchni, co przy niestandardowej wysokości 12,5 m przekłada się na pojemność 39 tys. miejsc paletowych o różnej wielkości. Składowanych jest tu ponad 15 tysięcy SKU klienta. Oznacza to ponad dwukrotne zwiększenie możliwości operacyjnych względem poprzedniego obiektu w Komornikach.

Pełną wydajność operacyjną osiągnięto wiosną 2023 po dodatkowym rozszerzeniu magazynu o produkty AVA, które odbyło się jesienią 2022. Za organizację rozbudowy i ustanowienie nowego centralnego magazynu dla kolejnej marki odpowiedzialny był DB Schenker. Proces udało się przeprowadzić bez zachwiania procesów logistycznych klienta i dystrybucja zamówień na objęte rozbudową międzynarodowe rynki Grupy Nissens była realizowana cały czas zgodnie z oczekiwaniami klientów.

Nissens to jeden z największych światowych producentów części zamiennych do samochodowych układów termicznych, wydajności i emisji silnika. Firma obecna jest na rynku od ponad 100 lat. Przez lata swojej działalności, inwestując znaczne środki w badania i rozwój technologii i jakości produktów oraz ich dystrybucji koncern rozwinął się z lokalnego producenta chłodnic do obecnego na całym świecie, wiodącego dostawcy kompletnych rozwiązań w zakresie części zamiennych dedykowanych do pojazdów wszystkich marek, segmentów i technologii, w tym aut z napędem hybrydowym i elektrycznym.

Magazyny, obiekty logistyczne, budynki produkcyjno-magazynowe oraz tereny inwestycyjne - zobacz oferty na PropertyStock.pl