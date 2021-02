No Limit postawił na zrównoważone budownictwo w magazynie

Panele fotowoltaiczne osadzone na wzmocnionej strukturze dachu, przyłącza do dziewięciu stacji typu „plug in” czy oświetlenie LED w całym obiekcie to tylko kilka rozwiązań zastosowanych w obiekcie magazynowo-biurowym, który deweloper 7R wybudował dla operatora logistycznego No Limit, specjalizującego się między innymi w obsłudze sektora e-commerce. Magazyn skonstruowany jest w myśl strategii zrównoważonego budownictwa.

Sosnowiecki projekt BTS dla No Limit, firmy z ponad 30-letnim doświadczeniem w branży TSL, to obiekt klasy A z niemal 5 tys. mkw. przestrzeni składowania w obrębie hali magazynowej przystosowanej do nowoczesnych operacji logistycznych. Obiekt powstał w ramach kompleksu 7R Park Sosnowiec złożonego z trzech budynków. Realizacja dla No Limit obejmuje także powierzchnię biurową licząca 455 mkw. Budynek został zaprojektowany oraz skonstruowany według najwyższych standardów zrównoważonego budownictwa, minimalizując oddziaływanie inwestycji na środowisko naturalne.

Zrównoważone magazyny

W 2020 roku deweloper 7R zainicjował powstanie ważnej dla rozwoju firmy polityki prowadzenia biznesu w myśl zasad ekologicznego budownictwa, a także promowania dobrych praktyk zrównoważonego rozwoju wśród swoich klientów oraz w branży magazynowo-przemysłowej. Współpraca dewelopera z No Limit to dowód na efektywne partnerstwo w biznesie oraz szerzenie wspólnych wartości i idei świadomego inwestowania w redukcję śladu węglowego branży logistycznej.

- Jednym z głównych filarów strategii No Limit jest rozwój operacyjny i biznesowy z uwzględnieniem rozwiązań proekologicznych, czego przykładem jest inwestycja magazynowa w Sosnowcu. Będziemy wykorzystać dostępną infrastrukturę dla aut elektrycznych jako bazę dystrybucji towarów naszych klientów w regionie Aglomeracji Śląskiej. Jednocześnie liczymy na to, że działania w tej lokalizacji pozwolą nam usprawnić przepływ ładunków drobnicowych z Polski do krajów południowych i zintensyfikować rozwój logistyki kontraktowej na rynku Europy Środkowo-Wschodniej - mówi Mariusz Rączka, Dyrektor Logistyki No Limit.

Hub No Limit w 7R Park w Sosnowcu oferuje 11 docków i 12 bram kurierskich, w tym rozwiązanie semi-cross dock, czyli docki i bramy kurierskie w układzie „L”. Firma operuje również wewnętrzną myjnią dla realizacji jednej z kluczowych dla niej usług. Wokół budynku znajduje się 41 miejsc postojowych.