NOHO Logistic to spółka, w której udziały ma m.in. NOHO Investment i należąca do Sebastiana Kulczyka firma SK Consulting. Deweloper zadebiutował na rynku magazynowym, budując w Krakowie. To jednak dopiero początek inwestycyjnych planów.

NOHO Logistic to spółka deweloperska zajmująca się budową powierzchni magazynowych.

Obecnie firma ma w portfelu dwa parki magazynowe na terenie krakowskiej dzielnicy Rybitwy.

W planach projekty m.in. w Trójmieście, Warszawie, we Wrocławiu, czy też w Rzeszowie – mówi Marek Mazur, nowy dyrektor operacyjny. NOHO Logistic dopiero się rozkręca? Na magazynowej mapie Polski NOHO Logistic jest stosunkowo młodą spółką, mającą nie tylko ambitne plany rozwoju na kolejnych rynkach, ale przede wszystkim zrealizowane już i wynajęte powierzchnie, którymi zarządzamy. Budujecie dla siebie czy na sprzedaż? Bazując na doświadczeniu zespołu budujemy inwestycje, tak by zawsze mogły pozostać w naszym portfelu, nie możemy jednak w przyszłości wykluczyć sprzedaży zrealizowanych już projektów np. w formule BTS lub BTO. Marek Mazur, dyrektor operacyjny NOHO Logistic, mat.pras. Chcemy budować wysokie jakościowo obiekty produkcyjne i magazynowe w możliwie najlepszych lokalizacjach. Priorytetem będzie energooszczędność, możliwości użytkowe i dobry design - mówi Marek Mazur. Firma ma już pierwsze obiekty w portfelu. Kto jest ich odbiorcą? Firma zrealizowała w Krakowie dwa parki w formule SBU o łącznej powierzchni ok. 40 tys. mkw. GLA. Zgodnie z założeniem głównymi odbiorcami powierzchni są biznesy lokalne, czyli polskie małe i średnie firmy z branży logistyki, handlu czy e-commerce. NOHO Logistic Park Kraków nie jest łatwym rynkiem dla deweloperów magazynowych – tak uważa wielu graczy. Co jest – z punktu widzenia NOHO Logistic - największym wyzwaniem? Dostępność gruntów? Uwarunkowania geograficzne? Administracja... Stolica Małopolski nie jest łatwym rynkiem, ze względu na wszystkie wyżej wymienione wyzwania, ale to paradoksalnie sprawia, że widzimy w nim ogromny potencjał. W Krakowie czujemy się bardzo dobrze, nie tylko dlatego, że mieści się tu siedziba firmy, ale też przede wszystkim to tu zostały zrealizowane pierwsze projekty. Zostaniecie w Krakowie czy ruszycie w Polskę? Gdzie możemy się spodziewać kolejnych projektów? Jesteśmy na bardzo zaawansowanym etapie przygotowania kolejnej inwestycji w Krakowie, przy ulicy Półłanki – łącznie ok. 30 tys. mkw. GLA, którą już niebawem będziemy mogli w pełni zaprezentować. Realizację kolejnych projektów planujemy min.: w Trójmieście, Warszawie, we Wrocławiu, czy też w Rzeszowie. Noho Logistic, projekt APA Zalewski, fot. Jarosław Matla

