North Coast kontynuuje współpracę z MLP Group. Wkrótce przeprowadzka do nowej hali

Firma North Coast podpisała z MLP Group umowę dotyczącą najmu 2500 mkw. w centrum logistycznym MLP Pruszków II.

Spółka współpracuje z MLP Group od blisko 20 lat.

Obecnie najemca operuje z centrum logistycznego MLP Pruszków I, a w drugim kwartale 2022 r. przeprowadzi się do nowej hali w parku MLP Pruszków II.

North Coast specjalizuje się w dystrybucji wysokogatunkowych produktów spożywczych pochodzących głównie z Włoch, ale również z Francji, Hiszpanii, Grecji i Anglii. Spółka posiada ponad 25-letnie doświadczenie na rynku polskim oraz na rynkach Europy Centralnej. Aktualnie firma importuje produkty wytwarzane przez 70 czołowych producentów markowych wyrobów, a w przypadku większości z nich posiada prawo do wyłącznej dystrybucji na rynku polskim.

- Firma North Coast jest z nami od prawie samego początku istnienia MLP Group. Nowa umowa najmu oraz przeprowadzka do centrum logistycznego MLP Pruszków II jest potwierdzeniem, że oferta MLP Group jest atrakcyjna oraz dobrze dopasowana do oczekiwań najemcy. Nasza strategia „build & hold” sprawdza się w tym przypadku w 100%, wieloletni najemca docenia to, że podczas trwania umowy współpracuje z tymi samymi osobami odpowiadającymi za wysoką jakość świadczonych usług – powiedziała Agnieszka Góźdź, Dyrektor Sprzedaży w MLP Group.

Celem dewelopera jest budowa obiektów w oparciu o energooszczędne i ekologiczne rozwiązania. Wprowadzane eko-rozwiązania podnoszą atrakcyjność oferty, jednocześnie obniżając koszty eksploatacyjne najemcom posiadającym umowy długoterminowe. Poprzez montaż elektrowni fotowoltaicznych spółka sukcesywnie przyczynia się do zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych. Dodatkowo MLP Group promuje dynamicznie rozwijający się trend tzw. car-sharing, zapewniając miejsca parkingowe w pobliżu wejścia do budynku dla osób wspólnie korzystających z systemu wspólnego użytkowania samochodów.