Nowa inwestycja magazynowa w Bielsku-Białej

Panattoni z kolejną inwestycją w Bielsku-Białej. Będzie to BTS dla włoskiej firmy motoryzacyjnej.

W ramach Panattoni Park Bielsko-Biała IV deweloper dostarczy w formule BTS zakład produkcyjny o powierzchni 33 200 m kw.

Inwestycja jest dla włoskiej firmy Cornaglia Group – producenta komponentów dla branż przemysłu motoryzacyjnego.

Obiekt zostanie ukończony w styczniu 2022 r., ale już z końcem bieżącego roku rozpocznie się proces montażu wysokospecjalistycznej, nowoczesnej linii produkcyjnej.

Bielsko-Biała to lokalizacja stale się rozwijająca i obfitująca w nowe inwestycje. Jednym z motorów napędowych jest licznie reprezentowana branża motoryzacyjna, a Panattoni napędza jej rozwój w regionie. Aktualnie deweloper realizuje zakład produkcyjny w formule BTS o powierzchni 32 200 m kw. w ramach Panattoni Park Bielsko-Biała IV. Obiekt powstaje firmy Cornaglia Group – czołowego europejskiego dostawcy technologii i komponentów dla m.in. branży automotive, zatrudniającego łącznie ponad 1000 pracowników. Budynek zostanie otwarty w styczniu 2022 r.

Realizacja nowego zakładu umożliwi przeniesienie dotychczasowej działalności firmy w Polsce do nowej lokalizacji. Pozwoli to zwiększyć moce produkcyjne i poszerzyć park maszynowy o sprzęt nowej generacji, co spowoduje wzrost produkcji oraz pozyskanie nowych kontrahentów w Europie.

- Cornaglia Group poza Włochami prowadzi działalność produkcyjną w trzech krajach europejskich, w tym w Polsce. Zakład w Bielsku-Białej ma strategiczne znaczenie w rozwoju produkcyjno-handlowym z obecnymi, jak również z potencjalnymi kontrahentami w Europie, co podkreśla prestiż inwestycji. Cieszy nas, że umiejętność stworzenia dopasowanego obiektu po raz kolejny zostaje doceniona przez międzynarodowe przedsiębiorstwo. Ponadto znów na Panattoni stawia firma obsługująca rynek automotive, co potwierdza, że jesteśmy doskonałym partnerem dla sektora motoryzacji, a nasze doświadczenie i możliwości rosną z każdą kolejną realizacją – mówi Aurelia Rachtan, Senior Development Manager z Panattoni.