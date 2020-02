Nowa inwestycja Panattoni oknem regionu na świat

Zlokalizowany niedaleko Pruszcza Gdańskiego kompleks, stanie się oknem regionu na świat - sąsiedztwo autostrady A1 pozwoli dostać się do czeskiej granicy, sieć kolejowa do Warszawy, Bratysławy i Wiednia, a Port Gdański obsłuży towary przypływające m.in. Chin, USA, czy Singapuru.

Panattoni zwiększa wolumen obiektów w rejonie Morza Bałtyckiego. Już w marcu br. wystartuje budowa kolejnego parku dewelopera w okolicach Trójmiasta. Panattoni Park Tricity South II o planowanej powierzchni magazynowo produkcyjnej 70 tys. mkw. i dwóch budynkach będzie powstawał w kilku etapach. Pierwsze 25 tys. mkw. zostanie oddane już w sierpniu br., z czego ponad 3 500 mkw. ma już najemcę, który będzie realizował procesy lekkiej produkcji, konfekcjonowania i składowania.

Centrum dystrybucyjne zlokalizowane będzie niedaleko Pruszcza Gdańskiego - w Będzieszynie, w sąsiedztwie Węzła Rusocin autostrady A1, a także blisko kluczowych dróg krajowych (S6 i S7). Dzięki temu najemcy parku będą mieli dostęp do obwodnicy Pomorza i zyskają cenne minuty do czeskiej granicy. Ponadto przez południową obwodnicę Trójmiasta, Pruszcz Gdański pozwala dotrzeć do wschodniej części kraju. Dodatkowo miejscowość zapewnia dostęp do sieci kolejowej, która łączy ją z Gdańskiem, Warszawą, Bratysławą i Wiedniem. Naturalnym atutem tej lokalizacji jest także bliskość Portu Gdańskiego, z którego pośrednio będą korzystać najemcy. Obsługuje on towary przypływające z całego świata – m.in. Chin, USA, Singapuru, czy kilkunastu krajów europejskich.

Panattoni Park Tricity South II, podobnie jak wszystkie parki dewelopera realizowane od 2020 r. będzie certyfikowany metodą BREEAM New Construction International na poziomie VERY GOOD. Z tego powodu kompleks będzie wyposażony w automatykę budynkową BMS zarządzającą systemami automatycznego sterowania w obiektach (energią elektryczną, oświetleniem, wentylacją, ogrzewaniem LED), jak i system ograniczający zużycie wody czy automatycznego sczytywania tablic rejestracyjnych. Ponadto, Panattoni przeprowadzi działania z zakresu Land Stewardship (dbałości o teren), zachowując jak najwięcej powierzchni biologicznie czynnej (np. dotychczasową zieleń) podczas realizacji inwestycji. Zainstalowane zostaną ule i budki dla ptaków, nie wspominając o wiatach rowerowych i car sharingu.