Nowe inwestycje, debiut w Austrii oraz mocna pozycja w Polsce i w Niemczech. MLP podkręca tempo

- Rynek nieruchomości magazynowych dynamicznie rozwija się zarówno w kraju jak i poza jego granicami. Zauważalny w ostatnim czasie popyt na małe i średnie powierzchnie magazynowe przyczynia się do intensywnego rozwój MLP Group. Sukcesywnie realizowana jest przyjęta przez firmę strategia rozwoju w Polsce jak i w Europie. Priorytetem był i będzie dla nas rynek niemiecki - przekonuje Agnieszka Góźdź. - Założone na początku tego roku cele zostały zrealizowane. Budowane przez nas obiekty w większości objęte są już umowami najmu, chociaż staramy się też budować spekulacyjnie. Gotowy obiekt dostarczamy zaledwie w ciągu 5-6 miesięcy od podpisania kontraktu.

W kraju do najważniejszych kamieni milowych tego roku ekspertka zalicza skomercjalizowanie całego parku MLP Lublin, 45 tys. mkw. jest już w pełni wykorzystywane przez najemców.

- W związku z ogromnym zapotrzebowaniem na nowoczesne przestrzenie magazynowe w województwie lubelskim, MLP Group podjęło decyzję o przygotowaniu kolejnego projektu w tym regionie - zapewnia dyrektor Działu Sprzedaży na Polskę i Rumunię w MLP Group.

W 2019 roku MLP Group podpisało umowy najmu łącznie w trzech krajach: Polsce, Niemczech i Rumunii na ok. 270 tys. mkw., największą popularnością wśród potencjalnych jak i obecnych najemców cieszy się nasz park w okolicach Warszawy - MLP Pruszków II. Jest to największy kompleks w regionie, którego docelowa powierzchnia najmu to 292 tys. mkw., z czego ponad połowa to budynki oddane już do użytku, natomiast w przygotowaniu oraz w trakcie realizacji są hale magazynowe o łącznej przestrzeni ok. 40 tys. mkw. Park wciąż posiada duży potencjał do rozbudowy.

- Dużym zainteresowaniem wśród inwestorów cieszy się także Dolny Śląsk, nasz kompleks MLP Wrocław jest już prawie w 80 proc. skomercjalizowany dlatego, aby kontynuować naszą obecność na tym rynku MLP Group podjęło decyzję o zainwestowaniu w kolejne centrum logistyczne MLP Wrocław West - mówi Agnieszka Góźdź. - Nasz nowy projekt powstanie na działce ok. 16 ha i dostarczy łącznie ok. 70 tys. mkw. najnowocześniejszej przestrzeni. Pierwsza umowa została już zawarta i nowy najemca wprowadzi się w trzecim kwartale 2020 roku.

