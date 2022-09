Nowe Logo OMEGA Pilzno

Firma OMEGA Pilzno zdecydowała o odświeżeniu swojej marki. Poprzedni znak operatora logistycznego oraz jego rozpoznawalne barwy (czerwony oraz żółty) funkcjonowały przez ponad 20 lat i stały się nieodłącznym elementem europejskich autostrad.

Nowe logo to dla nas skok w przyszłość, który możemy wykonać, bazując na doświadczeniach, zbieranych przez lata owocnej pracy. Dziś z dużą ekscytacją i radością możemy je oficjalnie zaprezentować. Ten znak doskonale obrazuje drogę, którą przebyliśmy oraz strategiczne zadania, które jeszcze przed nami. Zmiana identyfikacji nie jest radykalna, bo jesteśmy przekonani, że nasze kolory oraz charakterystyczna „strzała” są dobrze rozpoznawalne w branży oraz kojarzą się ze stabilnością i solidnością. Obok nowego logotypu dodaliśmy również hasło „Driving Global Business”, które tak naprawdę towarzyszy nam już od dłuższego czasu, a w procesie rebrandingu zdecydowaliśmy się na jego dodatkową ekspozycję i nadanie mu formy graficznej– wyjaśnia Katarzyna Godawska , Dyrektor Marketingu Omega Pilzno.

Przez 30 lat rozwoju OMEGA Pilzno urosła do rangi jednego z wiodących operatorów logistycznych w kraju, dla którego pracuje ponad 1000 osób. Firma dysponuje flotą 700 pojazdów ciężarowych, posiada 6 magazynów (160 tyś m2 powierzchni), agencję celną oraz dział spedycji morskiej. Dzięki szerokiej gamie usług może oferować kompleksową obsługę logistyczną w zasadzie na każdym etapie łańcucha dostaw.

Poza logotypem głównej spółki, zaprezentowano także identyfikację wizualną dwóch submarek: OMEGA Pilzno Food Logistics, która będzie zajmować się obsługą klientów z branży spożywczej oraz OMEGA Pilzno Rental, która świadczy usługi wynajmu ciągników siodłowych i naczep.

Submarki to krok w stronę branżowej specjalizacji. Jesteśmy dojrzałą firmą, która potrafi jasno ukierunkować się na odpowiednie grupy docelowe i wykorzystać potencjał rynku. Widzimy go w obu tych obszarach naszej działalności. Takie jest zapotrzebowanie klientów, a w ogólnym rozrachunku, to właśnie wymagania rynku są dla nas najważniejszym biznesowym kierunkowskazem – przekonuje Adam Godawski, prezes Omegi Pilzno.