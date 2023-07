Sztuczna inteligencja przebojem wchodzi do wielu branż i mocno wpływa na kierunki rozwoju w wielu sektorach. Jak to wygląda w logistyce?

Jakie rozwiązania technologiczne są już standardem w logistyce? W jakich obszarach AI już wyraźnie wspiera „tradycyjne działania”?

Adam Żelazko, Chief Information Officer w Rohlig SUUS Logistics: W naszej branży AI możemy wykorzystać np. przy planowaniu i optymalizacji tras. Przykładowo, w transporcie morskim pomaga w wyznaczeniu ETA (przewidywanego czasu dotarcia). Dzięki danym historycznym, analizie warunków pogodowych technologia jest w stanie wyznaczyć przewidywany czas dotarcia kontenerowca. Co więcej, w ostatnim czasie na znaczeniu zyskały tzw. chatboty lub „wirtualni asystenci”, którzy coraz częściej realizują podstawowe zadania w np. obsłudze klienta – śledzą transport przesyłek i na bieżąco informują klienta w czasie rzeczywistym o wszelkich zmianach. Systemy bazujące na AI pozwalają w znacznym stopniu odciążyć działy obsługi klienta.

Z kolei w kwestiach magazynowych dzięki AI możemy efektywniej zarządzać towarem klienta – realizowanymi zamówieniami, zapasami czy zwrotami. Ciekawym rozwiązaniem, nad którym pracujemy również w SUUSie, jest analiza obrazu w magazynach, pozwalająca na wykrywanie wszelkich uszkodzeń.

Jednak działania związane stricte z procesami logistycznymi to nie wszystko. Sztuczną inteligencję wykorzystujemy również na poziomie strategicznym, przy analizie danych i podejmowaniu na ich podstawie decyzji biznesowych. Oczywiście, ostatecznie decyzję podejmuje zespół, jednak technologia jest wsparciem. Możliwości AI wykorzystujemy również w codziennej pracy – czy to przygotowując podsumowania, opracowania wewnętrzne czy materiały zewnętrzne.

Adam Żelazko, Chief Information Officer w Rohlig SUUS Logistics, mat.pras.

Czy wprowadzanie tego typu technologii jest kosztowne i - co równie ważne - opłacalne dla firm logistycznych?

Odpowiednie zastosowanie sztucznej inteligencji może przyczynić się do zwiększania efektywności biznesowej. Dlatego środki finansowe przeznaczane na takie rozwiązania powinniśmy traktować jako inwestycję, a nie jako zbędny wydatek. Dokładnie tak do tego pochodzimy w Rohlig SUUS Logistics. Dla nas jest to inwestycja, która nie tylko umocni naszą pozycję, ale również realnie zwiększa naszą konkurencyjność i pozwoli być razem z naszymi klientami One Step Ahead. Dlatego aktywnie współpracujemy z dużymi firmami technologicznymi i startupami, ale także zwiększamy nasze wewnętrzne kompetencje w tym zakresie.

Spójrzmy w przyszłość… Jak technologie jeszcze mogą zmienić logistykę? W jakim kierunku zmierzają zmiany?

Rozwój sztucznej inteligencji sprawi, że dzięki wykorzystaniu jej zdolności analitycznych, będziemy mogli jeszcze bardziej zwiększać efektywność biznesową. Czyli usprawnione zostaną te działania, które już dziś wykonujemy.

Nie możemy też zapominać, że sztuczna inteligencja może być dużym impulsem w zakresie wdrażania zrównoważonych rozwiązań, co dla nas w SUUSie jest bardzo ważne. Dzięki AI możemy coraz dokładniej obliczać generowany ślad węglowy, na którego redukcję zwraca uwagę coraz większa liczba naszych partnerów biznesowych. Tak jak wspomniałem, narzędzie to może nas również wspomóc nas w odpowiednim zaplanowaniu całego łańcucha dostaw. Dzięki temu będziemy mogli m.in. skrócić trasę transportu, zredukować liczbę przewozów i przeładowań i tym samym wygenerować mniejszy ślad węglowy.

Sięgając dalej w przyszłość – zapewne pojawią się rozwiązania, wspierające również kierowców w pracy, poprzez wykorzystanie AI w samochodach czy też wprowadzająca całkowicie autonomiczne pojazdy. Dzięki temu na pewno znacznie zwiększy się bezpieczeństwo - uważa Adam Żelazko.

W SUUS na pierwszym miejscu zawsze stawia się człowieka, również w obszarze technologii. mat.pras.

Czy AI jest wyłącznie wsparciem w logistyce, czy np. pozwala ograniczyć zasoby ludzkie?

W SUUS na pierwszym miejscu zawsze stawiamy człowieka, również w obszarze technologii. Z naszej perspektywy technologia jest wsparciem w bieżących działaniach i rozszerza możliwości pracowniczek i pracowników. Głównym zadaniem wdrażanych przez nas rozwiązań jest odciążanie zespołu przy najbardziej powtarzalnych, monotonnych czynnościach, co z kolei przekłada się na większe wykorzystanie ich kreatywności w pracy. To dzięki naszym pracowniczkom i pracownikom, ich kompetencjom, rozwojowi, możemy odpowiednio wykorzystywać technologię do podnoszenia efektywności naszych usług. W biznesie, w tym także w logistyce, niezwykle ważne są relacje – z pracownikami czy partnerami biznesowymi, m.in. z tego względu w SUUSie to człowiek jest najważniejszy, a technologia jest wsparciem.

Co może być barierą w dalszym rozwoju AI w logistyce?

Jednym z najważniejszych wyzwań w naszej branży w wykorzystaniu AI jest cyberbezpieczeństwo. Dlaczego? Ponieważ procesy logistyczne, które świadczymy dla naszych klientów, mają charakter strategiczny. W SUUSie wkładamy w to duży wysiłek organizacyjny nie tylko w obszarze IT, ale w całej organizacji, czego świetnym potwierdzeniem jest certyfikacja ISO 27001. Dynamiczny rozwój AI wymaga prowadzania regulacji prawnych. Z jednej strony przyczyniają się one do wspominanego już bezpieczeństwa, ale mogą też spowolnić wdrażanie technologii w firmach.

Musimy także pamiętać o tym, że kluczem do efektywnego wykorzystania sztucznej inteligencji są wysokiej jakości dane. Są one jednym z kluczowych elementów strategii naszej organizacji. Dlatego też rozwijamy data-driven organization. Co to oznacza? Kiedyś wszystkie dane były gromadzone w dziale IT, a następnie analizowane i na ich podstawie przygotowywane były raporty dla innych działów. Dziś pracujemy nad demokratyzacją danych. Obszary technologiczne skupiają się na budowie modeli biznesowych, z których korzysta cała organizacja. Dzięki temu decyzje w firmie są podejmowane na podstawie danych. Dlatego tak ważna jest jakość dostarczanych informacji, ponieważ w konsekwencji wpływa to na jakość decyzji biznesowych.

