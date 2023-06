Firmy Intermarché i Bricomarché powołały nowych dyrektorów logistyki - Rafała Dzido i Mateusza Krzystańskiego. Obie nominacje są następstwem wdrożenia nowej strategii logistycznej, która zakłada decentralizację logistyki w ramach grupy.

Rafał Dzido objął stanowisko dyrektora logistyki w Intermarché.

Mateusz Krzystański został nowym dyrektorem logistyki w Bricomarché.

Grupa wdraża nową strategię decentralizację działu logistyki.

Do tej pory usługi logistyczne dla obu sieci świadczyła jedna, centralnie zarządzana struktura w ramach całej Grupy. 1 czerwca br. obszar logistyki został rozdzielony i stał się integralną częścią centrali każdej z marek. Zmiana ta wpisuje się w długoterminową strategię Power, której głównym założeniem jest orientacja na klienta, a co za tym idzie konieczność dostosowania łańcucha dostaw do specyfiki każdego z szyldów.

Dzięki nowej strategii Intermarché i Bricomarché zyskają bezpośredni wpływ na kształtowanie usług logistycznych. W obu przypadkach będą one lepiej dostosowane do zmieniających się potrzeb każdego z brandów, rytmu dostaw, różnic w asortymencie oraz aspektów związanych z sezonowością.

Transformacja logistyki zagwarantuje obu sieciom decyzyjność w podejmowanych działaniach, a co się z tym wiąże, odpowiedzialność za swoje wyniki operacyjne.

Rafał Dzido, nowy dyrektor logistyki Intermarché, posiada ponad 25-letnie doświadczenie w zarządzaniu łańcuchem dostaw zarówno na poziomie strategicznym, jak i operacyjnym. Zdobywał je pracując dla sieci handlowych takich jak Carrefour, Auchan czy Netto. Nowy dyrektor specjalizuje się w optymalizacji procesów logistycznych w obszarze łańcucha dostaw produktów świeżych. Doskonale zna systemy umożliwiające śledzenie i kontrolę produktów na poszczególnych etapach procesu logistycznego, nowoczesne narzędzia oceny zagrożeń i międzynarodowe systemy standardów i rozwiązań biznesowych, takie jak GS1 oraz modele automatyzacji i digitalizacji.

- Jestem podekscytowany nowym wyzwaniem, jakim jest dla mnie objęcie stanowiska dyrektora logistyki Intermarché. W codziennej pracy będę wykorzystywać zdobyte doświadczenie, by oferować naszym klientom jak najwyższą jakość usług i asortyment, który będzie w pełni odpowiadał ich potrzebom i oczekiwaniom – mówi Rafał Dzido.

Mateusz Krzystański, nowy dyrektor logistyki Bricomarché, posiada ponad 10-letnie doświadczenie w zarządzaniu centrami dystrybucyjnymi w różnych sektorach. Zdobywał je w branży FMCG, ale także meblarskiej czy elektronicznej. Pracował w strukturach lub na rzecz firm zarówno o zasięgu ogólnopolskim, jak i międzynarodowym, między innymi dla sieci handlowej Auchan, Agata Meble, ABC Data czy FM Logistic. W Bricomarché będzie odpowiadał za to, by procesy logistyczne odbywały się z jednej strony efektywnie, z drugiej były jeszcze bardziej dostosowane do aktualnych potrzeb sklepów w całej Polsce.

- Jest mi niezmiernie miło, że mogłem dołączyć do Bricomarché i wierzę, że zdobyte doświadczenie pomoże nam zrealizować wszystkie założenia i cele. Przed nami mnóstwo ciekawych wyzwań. Pomogą nam one między innymi w osiągnięciu najwyższej jakości obsługi klienta, zmierzając ku pozycji lidera rynku. Jestem przekonany, że wspólnymi siłami, pasją i motywacją dokonamy rzeczy niemożliwych - mówi Mateusz Krzystański.

