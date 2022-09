Nowy gracz na rynku magazynowym w Polsce. Czeski fundusz kupuje magazyn od Panattoni

Czeski fundusz nieruchomości Trigea poinformował o nabyciu miejskiego parku logistycznego Panattoni Tricity North.

To pierwsza inwestycja logistyczna funduszu Trigea w Polsce.

W skład parku dystrybucyjnego wchodzi hala magazynowa klasy A o łącznej powierzchni blisko 46 tys. mkw.

Panattoni Tricity North jest piątym parkiem magazynowym wybudowanym przez Panattoni w Trójmieście i pierwszym w okolicy Gdyni i pobliskiego portu. W skład parku dystrybucyjnego wchodzi hala magazynowa klasy A o łącznej powierzchni blisko 46 tys. mkw. Kompleks Panattoni Tricity North jest obecnie wynajęty w 100 proc. Obiekt został wyposażony ponadstandardową liczbę doków, bramy wjazdowe z poziomu „0”, obszerne place manewrowe, a także energooszczędne i ekologiczne rozwiązania spełniające wymagania certyfikacji w systemie BREEAM na poziomie „Good”.

Nieruchomości logistyczne należą do najbardziej atrakcyjnych klas aktywów od kilku lat. Cieszymy się z rozbudowy naszego portfela w tym kierunku i wierzymy, że ta inwestycja idealnie wpisuje się w potrzeby Trigea – mówi inż. Tomáš Trčka, prezes zarządu Trigea, SICAV, a.s.

W transakcji kupującego wspierała firma Cushman & Wakefield. – Po pierwsze chciałbym pogratulować funduszowi Trigea pomyślnej ekspansji na polskim rynku logistycznym i podziękować naszemu klientowi za powierzenie Cushman & Wakefield zadania pośredniczenia w tym przedsięwzięciu. Po drugie jestem przekonany, że nabywając park Panattoni Tricity North Trigea uzupełnia swój dotychczasowy portfel o wysokiej klasy nieruchomość, która będzie utrzymywała swoją wartość w dłuższym okresie – podsumowuje Bartłomiej Sutkowski, Associate, dział Rynków Kapitałowych, Cushman & Wakefield.

Kupującemu doradzały również firmy Arcadis, Baker McKenzie Krzyżowski i Wspólnicy sp.k., a także Greenberg Traurig Nowakowska-Zimoch Wysokiński sp.k. Sprzedającego wspierały firmy DLA Piper Giziński Kycia sp.k oraz Albaluna Investments sp. z o.o.



O Trigea

Fundusz nieruchomości Trigea należy do Grupy Partners, która rozpoczęła działalność w Czechach w 2007 r. Świadczy przede wszystkim niezależne usługi doradztwa finansowego. Obecnie Grupa Partners jest największą na rynku czeskim firmą działającą w sektorze doradztwa finansowego. Osiąga roczne przychody o wartości ponad 3 mld koron czeskich, obsługując ponad 500 tys. klientów. Fundusz Trigea, wpisany na listę funduszy inwestycyjnych prowadzoną przez Narodowy Bank Czech w marcu 2019 r., rozpoczął funkcjonowanie w kwietniu 2019 r. Jego depozytariuszem jest bank UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., który monitoruje zgodność z wymogami regulacyjnymi dotyczącymi funduszu, wynikającymi z przepisów prawa czeskiego. Trigea koncentruje się na nieruchomościach komercyjnych klasy core i core plus. Od dnia powstania fundusz Trigea nabył pić budynków na terenie Czech, m.in. w Pradze, Pilznie, Ołomuńcu i Ostrawie, a także jedną nieruchomość we Wrocławiu.