Nowy gracz na rynku nieruchomości w Polsce

Do końca roku Orion Capital planuje rozpocząć budowę dużego projektu magazynowego w Małopolsce oraz ok. 200 mieszkań na wynajem w Krakowie. Strategia firmy zakłada realizację w ciągu pięciu lat co najmniej 20 projektów, co oznacza trzy, cztery obiekty rocznie.

Orion Capital stawia na tridevelopment: organizuje cały proces inwestycyjny: od zakupu gruntu, przez uzyskanie pozwoleń na budowę, zarządzanie budową i komercjalizację, po sprzedaż.

Firma zadebiutuje na rynku projektem magazynowym oferującym ok. 50 tys. mkw. powierzchni najmu. Utworzą go trzy big boksy w Małopolsce.

Pierwszy projekt PRS-owy Orion Capital przygotowuje w Krakowie, we współpracy z lokalnym deweloperem. Ok. 200 mieszkań na osiedlu Ruczaj powstanie na terenach mieszkaniowych, nie usługowych.

Nasze cele są ambitne, ale możliwe do osiągnięcia. Przewidujemy w ciągu pięciu lat realizację około 20 projektów, co oznacza trzy-cztery projekty rocznie - tłumaczy dr Krzysztof Legutko, prezes Orion Capital.

Magazyny, obiekty logistyczne, budynki produkcyjno-magazynowe oraz tereny inwestycyjne - zobacz oferty na PropertyStock.pl

Orion Capital jest młodą firmą na polskim rynku. Specjalizuje się w magazynach i w sektorze PRS. Jaki przyjęliście model biznesowy?

Dr Krzysztof Legutko, prezes Orion Capital: Stawiamy na tridevelopment. Organizujemy cały proces inwestycyjny: od zakupu gruntu, przez uzyskanie pozwoleń na budowę, zarządzanie budową i komercjalizację, po sprzedaż. Wpisuje się to w oczekiwania klientów i instytucji finansowych, którzy oczekują partnerskiego podejścia, standardów korporacyjnych, określonego zwrotu z zainwestowanego kapitału, a przy tym zwracają uwagę na lokalizację i jakość produktu oraz zachowanie wysokich standardów ESG.

Budujecie bank ziemi, czy na bieżąco szukacie odpowiednich gruntów?

W portfelu mamy działki z potencjałem na wybudowanie ok. 500 tys. mkw. nowoczesnej powierzchni magazynowo-logistycznej. W atrakcyjnych lokalizacjach m.in. w centralnej Polsce, na Górnym Śląsku, w Wielkopolsce oraz w Małopolsce. Aktywnie poszukujemy również nowych terenów.

Orion Capital szuka gruntów pod magazyny w dosyć oczywistych regionach, ale wybiera lokalizacje jeszcze nie do końca spenetrowane.

Jakimi inwestycjami zadebiutujecie?

Projektem magazynowym oferującym ok. 50 tys. mkw. powierzchni najmu. Utworzą go trzy big boksy w Małopolsce. Na tym etapie nie jesteśmy upoważnieni do ujawnienia szczegółów lokalizacji. Mogę jedynie dodać, że jeden z nich to projekt typu BTS, zamówiony dla lekkiej, nieuciążliwej produkcji. Dwa pozostałe będą multitenantowe. Już mocno interesują się tą lokalizacją firmy sektora e-commerce. Przegotowujemy się właśnie do uzyskania pozwolenia na budowę. Spodziewamy się je otrzymać najpóźniej w pierwszym kwartale przyszłego roku. Zamierzamy wybudować cały kompleks od razu, bez etapowania, ponieważ mamy odpowiednie zaplecze finansowe i techniczne, ale o tym zdecyduje wstępna komercjalizacja pozostały dwóch obiektów. Magazyny będą oczywiście certyfikowane, ponieważ zarówno zagraniczne fundusze inwestycyjne, jak i banki kładą dzisiaj mocny nacisk na wskaźniki zrównoważonego rozwoju. Dla Orion Capital kwestia ESG jest w centrum strategii firmy. Celem, który chcemy osiągnąć to 100 proc. portfela z certyfikatem LEED/ BREEAM.

Nie tylko magazyny was interesują, prawda?

Tak, nie chcemy się ograniczać wyłącznie do logistyki. Mamy możliwość realizacji projektów PRS-owych. Pierwszy przygotowujemy w Krakowie we współpracy z lokalnym deweloperem. Uzyskaliśmy pozwolenie na budowę. Ok. 200 mieszkań w modelu PRS powstanie na osiedlu Ruczaj. To bardzo dobra lokalizacja - blisko kampusu Uniwersytetu Jagiellońskiego i kompleksów biurowych oraz dużych osiedli mieszkaniowych. Co ważne - mieszkania na wynajem powstaną na terenach mieszkaniowych, nie usługowych. Mamy już na nie kupca - zainteresowany nimi fundusz inwestycyjny sam je skomercjalizuje. Budowę planujemy rozpocząć jeszcze w tym roku.

Jak duży apetyt na PRS ma Orion Capital?

Prowadzimy rozmowy z kolejnymi partnerami, którzy mają atrakcyjne tereny we Wrocławiu, w Warszawie oraz w Trójmieście. Wrocław szczególnie nas interesuje ze względu na duży potencjał tego rynku, inwestycje technologiczne tam ulokowane oraz mocne zaplecze naukowo-badawcze.

A grunty magazynowe? Szukacie w znanych hubach, czy jednak odkrywacie nowe, ciekawe adresy?

Jak wspomniałem w naszym portfelu są tereny zarówno w centralnej Polsce, jak również na Śląsku i w Wielkopolsce. Są to dosyć oczywiste kierunki, ale część gruntów nie znajduje się bezpośrednio w popularnych hubach, obok największych operatorów logistycznych. Takie „miejscówki” są bardzo drogie, dlatego wybieramy lokalizacje sąsiadujące z nimi, które są perspektywiczne, ale jeszcze nie do końca spenetrowane.

Czy grunty miejskie pod magazyny ostatniej mili też są w orbicie waszych zainteresowań?

Na razie takich nie mamy. Koncentrujemy się na big boksach, ale w przyszłości planujemy również realizacje city fleksów.

Czyli w ogóle nie zamierzacie budować spekulacyjnie?

Na tym etapie rozwoju nasi inwestorzy zgłaszają zapotrzebowanie na mniej spekulacyjne projekty. W ogóle obecnie na rynku mało kto decyduje się na podejście spekulacyjne, ponieważ za dużo zmiennych rządzi rynkiem. Ryzyko jest zbyt duże. Inflacja, rosnące stopy procentowe oraz wojna na Ukrainie mają wpływ na decyzje. Nie tylko w Polsce. Sprawiają, że znalezienie i przeprowadzenie dochodowych transakcji wymaga doświadczenia, wiedzy, najlepszych ludzi, jak również rozwagi, ale i odwagi.

Czy posiłkujecie się kredytami bankowymi?

Z uwagi na ryzyka, o których wspomniałem wcześniej, banki generalnie oczekują wyższego wkładu własnego oraz zwiększonego poziomu wstępnej komercjalizacji obiektów magazynowych w porównaniu z sytuacją przed wojną na Ukrainie i przed pandemią. Ponadto, są mniej skłonne do współpracy z nowymi podmiotami na rynku. Wolą finansować klientów, których już znają z poprzednich wspólnych inwestycji. Mimo to, oczywiście wierzę, że nowe, dobrze przygotowane projekty komercyjne wciąż mają szansę na finansowanie bankowe. Pytanie tylko, czy przy rosnących kosztach kredytów to się będzie opłacało? Orion Capital, będąc w pierwszej fazie rozwoju przyjął strategię zrównoważonego, stopniowego wzrostu, w czasie którego sami inwestujemy w zakup gruntów oraz w ich przygotowanie do pozwolenia na budowę. Natomiast do etapu budowy zapraszamy naszych partnerów – fundusze inwestycyjne – które ten etap finansują.

To znaczy, że do każdego projektu szukacie partnerów finansowych, tak?

Fundusze są zainteresowane zarówno pojedynczymi lokalizacjami, jak i realizacją ustalonego portfolio kilku inwestycji. W zależności od ich strategii i apetytu, działamy elastycznie. Dostosowujemy się do konkretnych potrzeb funduszu i realizujemy obiekt lub obiekty na jego zamówienie. W pracy z naszymi klientami ustalamy zawsze przejrzyste zasady w oparciu o standardy korporacyjne i dobre praktyki. Jesteśmy w stanie zapewnić inwestorom konkurencyjną stopę zwrotu z zainwestowanego kapitału vis-a-vis oferowanych przez innych deweloperów na polskim rynku.

Jakie tempo realizacji przewiduje wasz długofalowy plan rozwoju?

Nasze cele są ambitne, ale możliwe do osiągnięcia. Przewidujemy w ciągu pięciu lat realizację około 20 projektów, co oznacza trzy-cztery projekty rocznie.