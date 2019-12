Nowy hub logistyczny Hillwood i PHN w Świebodzinie już gotowy

Nowe centrum logistyczne zostało uruchomione na początku grudnia. Jest to drugi co do wielkości obiekt magazynowy, spośród trzech, którymi w Polsce dysponuje Moto-Profil. Centrum logistyczne w Świebodzinie obejmuje 10.000 mkw. powierzchni magazynowej oraz 300 mkw. części biurowej z nowoczesną salą szkoleniową. Budynek został przystosowany do potrzeb dystrybutora. Na miejscu zainstalowano systemy do zarządzania transportem TMS i logistyką magazynową WMS oraz sortery rozdzielające zamówienia i segregujące towar.

Hala będzie pełniła rolę hubu, który usprawni system dostaw Moto-Profil. Miejsce zostało wybrane ze względu na korzystną lokalizację. W bliskim sąsiedztwie przebiega droga ekspresowa S3 (Legnica - Szczecin), a tylko 4 kilometry od centrum logistycznego jest węzeł autostrady A2 Berlin - Poznań.

- Dbamy o to, aby dostarczać klientom nie tylko magazyn dostosowany do konkretnych potrzeb, ale również położony w optymalnej lokalizacji. Centrum logistyczne wybudowane dla Moto-Profil przez Hillwood Polska i Polski Holding Nieruchomości w Świebodzinie to przykład takiej inwestycji. Firmy chcą lokować swoją działalność już nie tylko w największych ośrodkach. Coraz chętniej wybierają lokalizacje takie jak Świebodzin, które są równie dobrze skomunikowane i konkurencyjne pod względem dostępu do siły roboczej - mówi Hubert Michalak, prezes zarządu Hillwood Polska.

- Centrum w Świebodzinie to kolejna inwestycja, która wpisuje się w naszą strategię. Wykorzystujemy znajdujące się w naszych zasobach atrakcyjne tereny inwestycyjne do realizacji nowoczesnych projektów logistycznych. W planach mamy dalszy rozwój podobnych inwestycji we współpracy z zaufanym partnerem, jakim jest Hillwood Polska - powiedział Marcin Mazurek, prezes zarządu Polskiego Holdingu Nieruchomości.

Magazyn w Świebodzinie stanowi kolejny krok w rozwojowych planach spółki Moto-Profil. Inwestycja oznacza także miejsca pracy dla mieszkańców miasta i okolic. W centrum logistycznym zatrudnienie znajdzie około 100 osób.

- Nowa platforma logistyczna jest uzupełnieniem naszego projektu „trójkąta”, w skład którego wchodzą centra magazynowe w Chorzowie, Świebodzinie i Jawczycach pod Warszawą. Taki układ pozwoli nam zapewnić najlepszą dostępność zasobów oraz zdynamizować dostawy w systemie nocnym i dziennym. Centrum przejmie około 30 procent obsługiwanego przez Moto-Profil rynku. Będziemy bliżej naszych klientów z zachodniej Polski. Co więcej, szybki dojazd do kluczowych tras komunikacyjnych zoptymalizuje koszty związane z dostawami – mówi Leszek Żurek, Prezes Zarządu Moto-Profil

Wybór lokalizacji nowego magazynu dla firmy Moto-Profil poprzedzony był dokładną analizą potrzeb dystrybucyjnych klienta, a następnie możliwości pozyskania nowoczesnego obiektu w okolicy węzła A2 i S3 w ustalonym terminie. Jesteśmy przekonani, że umiejscowienie nowoczesnego magazynu w Świebodzinie umożliwi naszemu klientowi dalszą rozwój - mówi Maciej Cieliczko, Dyrektor w Dziale Powierzchni Logistycznych i Przemysłowych w Colliers International.