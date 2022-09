Minth Group utworzy w Szprotawie zakład produkcyjny. W nowej fabryce produkowane będą części samochodowe dla Mercedesa, a w przyszłości również dla innych marek.

Jeden ze 100 największych producentów części motoryzacyjnych – firma Minth Group utworzy w Szprotawie (woj. Lubuskie) zakład produkcyjny.

W nowej fabryce produkowane będą części samochodowe dla Mercedesa, a w przyszłości również dla m.in. Porshe, BMW i Audi.

Przedstawiciele Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu, będąc w bezpośrednim kontakcie z inwestorem doradzali przy wyborze miejsca inwestycji.

Lokalizacja wartego ponad 80 milionów euro zakładu w Szprotawie będzie mieć bardzo duży wpływ na lokalny rynek. Teren inwestycji obejmie 12 hektarów i zapewni zatrudnienie niemal 500 pracownikom. Firma Minth będzie największym inwestorem w mieście. Działka w Szprotawie (Strefa przemysłowa Wiechlice) została wybrana głównie ze względu na lokalizację – bliskość niemieckiej i czeskiej granicy oraz Autostrady A4. Przedstawiciele PAIH uczestniczyli w całym procesie decyzyjnym wyboru lokalizacji, aktywnie doradzając firmie Minth. Projekt otrzymał również mocne wsparcie ze strony Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Dzięki współpracy z SSE inwestor otrzymał zwolnienie z podatku CIT do 12 lat.

Istnieje wiele powodów, dla których warto inwestować w Polsce. Jesteśmy innowacyjnym krajem z ogromnym potencjałem, mamy stabilną gospodarkę i już wielokrotnie udowodniliśmy, że jako kraj mamy wysoką odporność na kryzysy gospodarcze. Przy tej inwestycji przemawiała za nami również strategiczna lokalizacja w centrum Europy oraz nasza dobrze rozwinięta infrastruktura drogowa. Po raz kolejny akcentujemy silną pozycję Polski na logistycznej mapie Europy – mówi Piotr Dytko, Członek Zarządu Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu.

W zakładzie w Szprotawie wytwarzane będą obudowy do baterii litowo-jonowych montowanych w samochodach elektrycznych oraz elementy dekoracyjne - części karoserii i bagażnika. W zakładzie prowadzone będą głównie procesy związane z obróbką metali – spawalniczne, stamping, formowanie, cięcie, obróbka powierzchniowa. Wytworzone produkty przeznaczone będą przede wszystkim dla Daimler Mercedes-Benz – w fabryce produkowane będą obudowy baterii dla wielu modeli aut marki.

- Elektromobilność to ogromna i wciąż rosnąca gałąź gospodarki. W Polsce szybko powiększa się liczba firm rozwijających produkcję w tym właśnie sektorze. Największy wzrost inwestycji w branży elektromobilnej obserwowaliśmy w 2019 roku. Mamy jednak nadzieję, że będzie on coraz większy. Tym bardziej cieszymy mnie, że lokalizowane są u nas kolejne znaczące inwestycje tego sektora. Produkowanie w zakładzie w Szprotawie części do baterii litowo-jonowych będzie kolejnym, po zlokalizowanej pod Wrocławiem największej w Europie fabryce baterii do samochodów, potwierdzeniem atrakcyjności inwestycyjnej Polski w tej branży. Elektromobilność to naprawdę ogromna okazja dla Polski. Mamy szansę wejść w tym sektorze do ścisłej światowej czołówki – dodaje Piotr Dytko.

