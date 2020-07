Nowy magazyn centralny PepsiCo pracuje na pełnych obrotach

Najnowszy magazyn centralny PepsiCo położony na terenie parku P3 Mszczonów jest największym magazynem w sieci dystrybucji koncernu i największym tego typu obiektem oddanym do użytku w Polsce w I kwartale 2020 r. Jego powierzchnia to ponad 58 tys.

Kubatura magazynu jest tak duża, że gdyby chcieć wypełnić budynek wyłącznie puszkami flagowego napoju marki zmieściłoby się tam ich aż 2 mld. Codziennie opuszcza go ok. 5 tys. palet

i tyle samo trafia do niego z zakładów produkcyjnych firmy.

Budowa magazynu centralnego PepsiCo rozpoczęła się w maju ubiegłego roku i trwała osiem miesięcy. Wysokość obiektu do podstawy konstrukcji dachu wynosi 12 m, co umożliwia swobodne składowanie towarów do wysokości 11,5 m. Budynek posiada 103 doki (rozładunkowo-załadunkowe), w tym 4 rampy „zero” oraz został wyposażony w bezsłupową strefę przydokową o głębokości 24 m. Dodatkowo w obiekcie zainstalowano system QLoader, który pozwala na automatyczny załadunek oraz rozładunek palet.

Procesami operacyjnymi w magazynie PepsiCo w Mszczonowie zarządza ID Logistics.

Park P3 Mszczonów położony jest 50 km na południowy zachód od Warszawy, wzdłuż drogi ekspresowej S8 łączącej stolicę z południem Polski, a także w pobliżu autostrady A2 łączącej zachodnią i wschodnią część kraju oraz autostrady A1 biegnącej z południa na północ. Położenie parku przy drodze ekspresowej S8 umożliwia dojazd do centrum Warszawy w niecałe 40 minut. P3 posiada jeszcze grunt pozwalający na dalszą rozbudowę parku o ponad 100 tys. mkw. powierzchni najmu.