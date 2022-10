CIECH Vitrosilicon planuje budowę nowego magazynu. Nowoczesny obiekt powstanie w 2023 roku na terenie zakładu spółki w Żarach.

CIECH Vitrosilicon, jeden z czołowych europejskich producentów oraz lider sprzedaży krzemianów sodu, planuje budowę nowego magazynu.

Nowoczesny obiekt powstanie w 2023 roku na terenie zakładu spółki w Żarach.

To kolejny istotny projekt rozwojowy CIECH Vitrosilicon po uruchomieniu w 2021 roku nowoczesnego i energooszczędnego pieca do wytopu szklistego krzemianu sodu.

Wartość ówczesnej inwestycji wyniosła 80 mln zł, a za jej sprawą moce produkcyjne biznesu Krzemiany Grupy CIECH zwiększyły się o 30 procent.

Budowa nowego magazynu CIECH Vitrosilicon, która będzie kosztować ok. 4 mln zł, to naturalna konsekwencja istotnego wzrostu mocy produkcyjnych zakładu w Żarach. Jednocześnie jednak, oprócz zwiększenia powierzchni magazynowej i usprawnienia procesów logistycznych, inwestycja istotnie przyczyni się do obniżenia poziomu emisji zapylenia i hałasu związanych z pracą fabryki, ponieważ prace logistyczne będą przeniesione do nowo wybudowanego obiektu, a sam budynek będzie stanowił barierę dźwiękową oraz będzie izolował część załadunkową od swojego najbliższego sąsiedztwa. Dodatkowo na terenie obiektu zostaną zamontowane specjalistyczne instalacje do odpylania.

Nowy magazyn to nie tylko zwiększenie o 100 proc. dotychczasowej powierzchni magazynowej, ale także redukcja poziomu zapylenia i hałasu. W ten sposób, oprócz korzyści biznesowych, inwestycja – zgodnie z naszą filozofią bycia dobrym sąsiadem – pozytywnie wpłynie na otoczenie zakładu produkcyjnego. Obecnie prowadzimy prace przygotowawcze, a właściwe prace budowlane rozpoczną się wraz z początkiem października br. i zakończą w 2023 roku – mówi Robert Janeczko, Prezes Zarządu CIECH Vitrosilicon.

Spółka CIECH Vitrosilicon pracuje też nad inicjatywami, które pomogą jej utrzymać przewagę konkurencyjną w wymagającym otoczeniu, przede wszystkim sprostać wyzwaniom związanym z sytuacją na rynku surowców. Alternatywnym źródłem energii dla zakładu w Żarach stanie się projektowana obecnie nowa linia zasilania gazem LPG. Ma ona za zadanie zwiększyć bezpieczeństwo instalacji w przypadku znacznego ograniczenia lub braku dostępności gazu ziemnego.

Nasze piece wymagają jedynie niewielkiego dostosowania do przełączania na alternatywne paliwo. Dzięki temu wzmocnimy bezpieczeństwo instalacji oraz zyskamy możliwość reakcji na gwałtowne zmiany na rynku surowców – tłumaczy Robert Janeczko.

Technolodzy i inżynierowie spółki pracują również nad zwiększeniem efektywności produkcji i obniżeniem zużycia surowców. Jednym z flagowych projektów, prowadzonych pod tym kątem, jest odzysk energii ze spalin pochodzących z wytopu krzemianu, a następnie zamiana jej na energię elektryczną, która może zaspokoić potrzeby energetyczne całego zakładu. Inicjatywy takie jak ta wynikają z konsekwentnej realizacji strategii ESG Grupy CIECH, wśród której zobowiązań znajdują się m.in. neutralność klimatyczna i rozwój bez zwiększania zużycia energii.

CIECH produkuje krzemiany sodu w Żarach.

CIECH Vitrosilicon to największy w Europie dostawca krzemianów sodu. Są one niezbędne w procesie produkcji krzemionki strącanej – ważnego składnika m.in. opon i kosmetyków. Oprócz tego krzemiany sodu wykorzystywane są w produkcji detergentów, papieru i zeolitów. Spółka wytwarza także krzemiany potasu, wykorzystywane do produkcji elektrod spawalniczych czy chemii budowlanej.

CIECH Vitrosilicon posiada dwa zakłady produkcyjne – w Żarach oraz Iłowej. Będąc ważnym lokalnym pracodawcą, zatrudnia w nich ponad 100 osób. Poza Europą, firma eksportuje również krzemiany do Azji i Ameryki Północnej.

